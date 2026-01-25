自由廣場》藍營反軍購、反關稅… 「反美」反到數學都不會！

◎ 林志翰

國民黨中央邀請鄭麗文主席的傳聞金主，綽號「CK楊」的楊建綱與立委餐敘。這位金主號稱有軍購經驗，要藍委挺直脊梁，但他「上課」的內容，卻讓人大打問號？為何連基本的財政數字與國際經貿概念，都扭曲得如此離譜。

首先，楊建綱最聳動的論點，是宣稱明年國防總支出將高達一．四兆，佔歲入五十％。他將「年度預算」、「特別預算」，再加上一個憑空冒出來的「年均維護費三千億」，全部一股腦疊加在同一年。

根據軍事採購的「全壽期成本」慣例，後續維修總額通常是採購價的二．五倍左右。以 一．二五兆的採購案估算，未來二、三十年的總維修費約為三兆元。若我們用這個合理的總額三兆元，除以武器標準壽命卅年，合理的年均維護費應是「一千億元」。

楊建綱口中的「年均三千億」只有兩種可能，第一，他把原本該分攤在卅年的費用，錯誤地除以十年。花大錢買戰機跟神盾艦，結果這些高科技武器只能用十年。第二，他為了湊出「國防支出佔歲入五十％」的驚悚標題，不惜將年均維護費惡意灌水三倍，只為無理杯葛國防預算找藉口。

其次，在台美關稅議題上，楊建綱形容這是台灣的「生前契約」，將導致「美國上天堂，台灣下地獄」，此話完全無視國際現實。

中國商品的整體關稅，去年十月底才因承諾恢復採購美國黃豆、維持稀土出口及打擊非法芬太尼，從五十七％調降至四十七％。這是交易換來的「優惠價」！

賴政府透過談判，為台灣爭取到的是「十五％單一稅率」且「不再疊加」，在楊眼中卻是「台灣下地獄」。難道是希望台灣比照中國模式，去享受那昂貴的四十七％嗎？

最後，楊建綱說張忠謀與RCA工程師不是「造山者」，真正的造山者是兩蔣與藍營高官，這是一種典型的「黨國威權傲慢」。將台積電今日的全球霸業完全歸功於政治人物，而抹煞張忠謀的經營智慧與無數工程師的爆肝血汗。這種「沒有國民黨就沒有台積電」的論調，聽起來與對岸「沒有共產黨就沒有新中國」何其相似。

筆者建議藍委們，挺直脊梁前，先挺起腦袋。一旦拿著CK楊的「魔幻數學」去質詢，只會再次證明，國民黨反軍購、反關稅，反到連基本常識都不要了。

（作者為國中數學教師）

