自由共和國》劉佩真／晶圓雙雄雙軌道布局美國市場的戰略意涵解析

聯電近期與Polar及先前與Intel的合作，清晰地勾勒出其深耕與擴大美國半導體市場布局的戰略意圖。（資料照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

台積電布局美國市場的動作是其全球化策略中最具地緣政治與產業指標性的一步。（路透檔案照）

台積電布局美國市場的動作是其全球化策略中最具地緣政治與產業指標性的一步，核心是透過在亞利桑那州鳳凰城興建先進晶圓廠，將其先進製程技術如4/3奈米首度移植至美國本土，此舉不僅是為了滿足主要客戶（特別是美國科技巨頭）對於供應鏈韌性、降低地緣政治風險的需求，也是回應美國政府晶片關稅政策的策略，藉由先進製程晶圓廠與建置先進封裝產線等雙軌道布局方式，鞏固台積電在全球半導體代工領域的領導地位和定價權，展現其作為全球晶圓代工之王不可或缺的戰略價值。

至於聯電近期與Polar及先前與Intel的合作，清晰地勾勒出其深耕與擴大美國半導體市場布局的戰略意圖，這兩項合作雖然在技術製程和市場定位上有所區別，但共同指向聯電在全球半導體供應鏈重塑，特別是在美國本土製造趨勢下的雙軌道布局，旨在強化其全球晶圓代工領域的話語權和競爭力。

其中聯電與Intel的合作主要聚焦於先進製程領域，雙方將共同開發和製造十二奈米鰭式場效電晶體製程，這項合作不僅讓聯電能利用Intel在美國的產能，更重要的是，它協助聯電跨入十二奈米這一關鍵技術節點，尤其是在美國本土製造的需求下，能為客戶提供更接近先進技術的選項。此舉的意義在於切入先進領域，可強化聯電在成熟製程之外的技術升級路徑，透過與頂尖大廠合作取得技術跳板，同時具有分散生產基地的意義，滿足對地緣政治風險敏感的客戶（特別是美國本土客戶）對供應鏈韌性的要求，提供美國製造的產能。

至於聯電與Polar Semiconductor的合作則著重於成熟製程和特殊技術的在地化擴充，主要是Polar專注於高壓、功率半導體與感測晶片等，聯電與其簽署備忘錄，評估在Polar位於明尼蘇達州的八吋晶圓廠進行在地製造合作。此舉的戰略意涵更加直接且明確，特別是聯電直接響應美國政府推動半導體本土製造的政策，爭取政策和客戶的支持，降低客戶因應法規和供應鏈安全性的成本與風險；同時聯電鎖定特定應用，即八吋晶圓主要應用於車用電子、工業控制、電源管理IC等特殊製程與功率半導體，這些是需求穩定且對供應鏈在地化要求高的領域；同時聯電透過與Polar合作，讓公司能迅速擴充在美國的八吋晶圓產能，強化其在這些利基市場的競爭優勢；甚至雙方也可進行技術與產能互補，也就是Polar在功率晶片等方面的專長，與聯電完整的成熟製程技術組合高度契合，形成技術與產能上的強大互補，提供客戶更完整的美國製造供應選項。

綜上所述，聯電與Intel及Polar的兩項合作，展現出其大聯盟式的靈活策略。它並非單一技術路線的押注，而是先進製程（十二奈米）與成熟／特殊製程（八吋）的雙線布局，全面揮軍美國製造市場。而聯電此布局的核心意義在於提升話語權、滿足客戶需求、鞏固特殊製程龍頭地位，特別是在地緣政治因素日益影響全球供應鏈的背景下，透過實質性的在地投資與合作，聯電能更有效地與美國政府及主要客戶建立長期夥伴關係，增加其在產業中的影響力；況且赴美投資直接回應客戶對分散供應鏈、追求本土化製造的強烈要求，確保聯電能持續為客戶創造價值；尤其與Polar的合作，將鞏固聯電在全球特殊製程晶圓代工市場的地位，使其業務結構更加穩健。換句話說，聯電的「美國盃」布局不僅是產能的地理擴張，更是策略、技術與市場需求緊密結合的展現，目的在於透過在地化製造，為其全球營運帶來更強的韌性和更廣闊的成長空間。

值得一提的是，台灣二線晶圓代工業者在面對美國市場需求和晶片關稅的影響時，並非採取劃一的策略，它們選擇根據自身的技術專長、營運成本結構與客戶群分佈，規劃出不同的海外布局路徑：聯電選擇以聯盟合作的方式直接切入美國本土製造；而世界先進則選擇以新加坡作為主要的海外擴張基地，維持營運效率並間接服務全球市場。這兩種策略都旨在提高供應鏈韌性，確保在全球半導體重組的浪潮中，維持自身的競爭力和市場地位。

