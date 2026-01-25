自由共和國》周鉅原／對等關稅下的平等競爭機會

台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（資料照，讀者提供）

周鉅原／美國紐約市大學經濟系教授

一月十五日美東時間下午二點十三分美國商務部公佈「由台美貿易投資協定恢復美國半導體製造領導地位」的公告。其中包括「台灣對等關稅調降為十五％且不疊加原來在最惠國待遇的稅率，半導體及半導體衍生品等在「貿易擴張法案中二三二條款」未來可能採取的關稅取得最優惠國待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判項目。這是從二〇二五年解放日以來，對台灣最大最好的消息。

一月十四日美方公布第一波二三二半導體關稅，僅先對部分晶片（伺服器、顯示卡及電腦零組件先進運算晶片）課徵廿五％關稅，未來可能持續對更多半導體產品加徵關稅，或調整半導體關稅稅率。但是在這個協定之下，台灣已搶先取得最惠國（平惠國）待遇。

這項協定對台灣最大的意義和最重要的影響，是在於台灣輸美的產品，在美國市場和其主要的競爭對手如日、韓等在關稅上同樣十五％的稅率之下平等的競爭。就是尚在調查中而未定案的貿易擴張法二三二條款之下的項目，台灣輸往美國的產品，將會不受到歧視的最惠國待遇。日韓兩國和美都訂有自由貿易協定。但是這一項協定，給台灣和日韓兩國同等的待遇。不受到歧視，所以台灣的廠商在美國市場可以和主要的貿易對手公平的競爭，在保護主義之下趨吉避凶。

在這項協定當中，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資二五〇〇億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。第二類為台灣政府以信保方式支持金融機構提供最高二五〇〇億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

這並非由政府直接出資，而是由政府建立信用保證機制，支持金融機構提供融資，給予有需求的投資業者。

貿易和對外投資互動的雙引擎，使得台灣成為全球化下的受益者。但是在美國保護主義之下，台灣需要將對外直接投資（FDI）從以降低成本為主的防禦型策略，轉向以地緣經濟利益為導向的進取型策略。企業應以更具全球視野在美國與其他已開發國家投資，而不僅限於開發中國家，強化其地緣經濟利益，在地緣政治中發揮其關鍵角色，以嚇阻北京對國家安全的威脅，以及對台灣海峽和平與穩定的破壞。廠商當然要追求利潤，但基於地緣政治的考慮，由政府提供適當的誘因，可以達成經濟利益和國家安全的雙重目的。

或許有人擔心增加對美投資會影響到國內資本市場的緊縮，吾人須知廠商投資美國跟過去投資中國的財務結構完全不同，高科技產業具國際規模，籌資管道多元，包括台積電在內，台灣一共有廿四家廠商在已經發行美國存託憑證（American Depositary Receipt，ADR），讓美國投資者可以用美元交易其股票的金融工具。

這些廠商可以應用財務槓桿槓在美投資。台積電甚至具有首次公開募股的資格（Initial Public Offering，IPO）。廠商走向國際，可以提高台灣在地緣經濟的的能見度，無形中增加台灣的政治紅利，不是掏空台灣。

隨著美國和越來越多其他民主國家在貿易與產業上與台灣互動結盟，台北將擁有更多管道，向華府傳達其對國家安全及台海和平穩定的關切。這是反制北京併吞台灣最佳的方式之一。台灣在「民主國家」中的積極投資策略，不僅有助於提升民主供應鏈的韌性，也將進而提升其在地緣政治中的資產。台灣將獲得越來越多的國際支持，國家安全也將能獲得更佳保障。

二〇二五年對美的出口不但增加，而且對美貿易順差可能高達一五〇〇億美元。對這項發展可謂一則以喜一則以憂。台灣有必要未雨綢繆，以防萬一。因應的策略，可分短中長期、短期內，對美順差無法一時減低。

所以政策性的增加對美進口和投資，有其必要，就中長期而，可以參考歐盟和加拿大的策略。即便是美國傳統的盟友如歐盟、加拿大等已經在美國市場之外，另求出路。加拿大的總理Mark Carney要求其內閣官員在美國市場之外的出口，十年內要加倍成長。歐盟也在東南亞積極的尋找商機，甚至有歐盟—東南亞自由貿易區的構想。

台灣除了美國市場之外，更應該如同加拿大和歐盟一樣，尋求其他的市場。分散出口市場是風險管控，絕對不是「疑美論」。

受到國際政治因素的影響，台灣暫時可能無法加入泛太平洋貿易夥伴協定（CPTPP-12）。雖然資通訊產業，在WTO ITAII條約下，可以享受零關稅的待遇。但是一些傳統產業將在CPTPP-12受到不利的影響。但台灣可以嘗試和CPTPP-12個別的會員尤其是日本和東協當中的五國，進行雙邊貿易投資的談判。

未來東南亞將慢慢的從亞洲的工廠（Factory Asia）轉變到亞洲的市場 （Shoppers’Asia），雖然東協各國經濟成長參差不齊，但是隨著所得的提高，中產階級的購買力將大大的增加。面對中國產能過剩的威脅，東協各國，正嚴陣以待。這個情境有利於台灣的傳統產業的拓銷。

根據波士頓顧問集團的評估，可以預測「生成式人工智能（Generative AI）」產業，至少未來一、二十年甚至更長的時期，將不斷地成長（AI是能源密集的產業，能源的供需問題，另再探討）。

而AI依賴的尖端的半導體，將扮演著關鍵性的角色。但是台灣也不能只有半導體產業。除了半導體和AI等高科技之外，也更要照顧到傳統產業的生存和發展。大半的傳統產業都是中小企業。至盼政府持續的輔導中小企業，提高其出口的競爭力。否則如果所謂產業K型發展化的趨勢是正確判斷的話，那將更加促成社會的M型化。這樣的發展趨勢，將背離包容性的成長 （Inclusive growth ）的原則。

這項挑戰，不可謂不大。但是能夠成功地克服這種挑戰，正是台灣奇蹟的真正內涵。

