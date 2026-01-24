自由電子報
自由廣場》台中土石爭議非個案 口號掩蓋不了治理責任

2026/01/24 05:30

◎ 陳言

近期台中市爆發營建土石、土方去化爭議，合法工程因去化管道突受阻而停擺，非法棄置風險升高。表面看來，這似乎是政策執行過程中的技術問題，但實際上，反映出一個更核心的現實：當地方治理能力不足，任何再進步的環保政策，都可能被扭曲成混亂的源頭。

我們須先釐清，中央推動資源循環、減量掩埋、提高再利用比例，方向並沒有錯，也符合國際永續發展趨勢。環經濟的精神，是透過制度設計，讓資源在可控、安全的前提下被重新利用。

問題不在中央政策，而在地方是否真正把治理責任扛起來。營建土石的性質差異極大，單純土石、可再利用材料與混合廢棄物，本就需清楚的分類標準、穩定的去化管道，及持續運作的審查與監管機制。然而在實務上，部分地方政府並未建立完整的管理體系，平時缺乏分類與監管能量，一旦爭議浮現，便以行政命令全面緊縮作為「止血手段」，結果卻是讓合法去化瞬間中斷。

這樣的作法，與其說是環保，倒不如說是治理責任的退縮。當政府沒有能力區分風險，只能選擇全面禁止，實際上等同把問題推向地下，讓非法棄置更容易滋生。

循環經濟不是不能動，而是政府有沒有能力讓它安全地動。混凝土、磚塊、瀝青等營建材料，只要分類清楚、處理得當，就能轉化為「再生粒料」，用於道路基層、回填或公共工程，減少天然砂石開採，也降低環境負擔。土資場與合法回填制度亦然。它們本來就建立在風險評估、用途管控與資訊公開之上。制度並未否定這些設施，真正該被檢驗的，是地方政府是否確實審查、持續監督，還是只在問題爆發時選擇「一刀切」來迴避責任。

台中這起土石爭議，與其說是個案，不如視為一記對所有地方政府的提醒：循環經濟不是口號，也不是行政風險升高時的防火牆，而是一場考驗治理能力的長期工程。環保與建設並非對立，真正的對立，是政府選擇管理還是選擇退縮？當地方政府無法補齊分類制度、穩定合法去化管道、並承擔起應有的監管責任，任何再高尚的政策口號，最終都只會在治理真空中反覆製造亂象。

（作者為文字工作者）

