自由廣場》日本核電廠重啟就停機 給台灣的警訊

2026/01/24 05:30

◎ 林仁斌

日本柏崎刈羽核電廠六號機組，近日在被視為日本核電重啟象徵的背景下，再度因控制棒警報異常而中斷運轉。這起事件雖未造成輻射外洩，卻清楚揭示一個長期被低估的現實：核安風險往往不源於單一設備故障，而是制度執行力與安全文化尚未真正落實。

控制棒是反應爐最核心的安全裝置，其異常觸發不只是工程問題，更反映流程設計、測試機制、跨部門協作與品質控管等制度層面的缺口。即便在日本這個核電運轉經驗最深、核安法規最嚴格的國家，類似問題仍反覆出現，顯示「通過檢測」與「安全可控」之間，存在不容忽視的治理落差。

更值得警惕的是，核電安全從來不只是硬體標準，而是一套必須被反覆實踐的組織文化。真正的安全文化，意味著在進度壓力與政治期待之下，制度仍能賦予現場人員停機、修正的權限，並承擔因此產生的成本。柏崎刈羽在重啟後再度停機，正顯示即使制度設計存在，安全文化仍可能在實際運作中被侵蝕。

這一點，對正重新討論核電重啟的台灣格外重要。當前核能政策辯論，多半聚焦於供電穩定、減碳需求與成本效益，卻較少深入檢視：核安監管機關是否具備真正獨立性？重啟審查與再運轉資訊能否即時公開？制度是否允許在政治壓力下，仍能啟動停機與修正機制？若這些問題未被正面回答，技術合格並不足以化解社會疑慮。

核安同時也是信任問題。福島核災後，日本歷經十餘年仍難以重建公眾信任；台灣在核三重啟公投與長期能源爭論中，也早已感受到民眾對核安的不安。柏崎刈羽的最新狀況提醒我們，信任一旦流失，遠比設備檢測更難修復。

因此，核電重啟不應只是能源選項的技術討論，而是一場治理能力的考驗。真正該被問的，不只是能不能發電，而是制度是否能確保安全實踐，並讓監督具備透明性與可驗證性。柏崎刈羽的出包，是一記清楚的警鐘：核安不能只是口號，而必須成為貫穿決策與操作的核心原則。台灣若要談核電重啟，首先要重啟的，應該是制度信任與治理能力本身。

（作者為台灣環保聯盟學術委員、文大副教授）

