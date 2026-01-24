自由廣場》被中國滲透收買 南韓共諜案重判20年的啟示

◎ 陳永昌

南韓國防情報司令部前情報組長遭中國滲透收買，南韓最高法院三審定讞，重判有期徒刑廿年，追繳犯罪所得一億六千萬韓元（台幣約三百五十萬），同時併科高額罰金十億韓元（台幣約兩千一百六十萬）。

與台灣類似國安案件往往被批評寬貸輕判相比，南韓法院鐵腕嚴懲重判頗具參考性，只是南韓輿論仍不滿意，強調判國罪行決不能姑息養奸，網路社群平台浮現施加極刑主張。

前情報組長由軍職轉任文職，任職南韓國防情報司令部超過廿年時間，在一次前往中國訪問時，遭到中方情報機構人員策反吸收，從二〇二二年起陸續洩露特工人員名單、情報司令部組織編制以及作戰計畫等機密多達卅份。案發後，南韓軍方緊急要求海外潛伏情報人員即刻返回，對海外情報佈建產生無可彌補傷害。

判決書寫道：被告長時間在國防情報司令部任職，心知肚明地下情報人員名單一旦外洩，即對這些人生命安全構成莫大威脅。為金錢報酬出賣同僚生命，係一、二審皆重判廿年的關鍵所在。

考慮北京當局很可能與北韓金正恩政權分享情報，本案徹底暴露南韓現行國安法制之不足。南韓軍方提議修法擴大間諜罪認定，納入「代表外國及其類似組織」。

根據南韓現行《間諜法》與《刑法》，從事間諜活動與洩露軍事機密適用範圍限於「敵國」，實際上僅適用於「北韓」，「中國」間諜行為形同無法可管的國安漏洞。無論中國人在南韓從事任何機密情報蒐集活動，都不能以《間諜法》追訴，過去七十幾年來從未更動落伍法律嚴重脫離現實。

舉例來說，兩名中國高中生多次持觀光簽證入境南韓，大量拍攝軍事設施照片，其中包括最敏感韓美聯合部隊基地，顯然鎖定駐韓美軍為拍攝重點。但是依照現行法律，南韓檢方只能用未與「敵國」串謀「一般利敵罪」起訴。

擴大間諜罪適用範圍確保國家安全，不分黨派沒有顏色。過去一年多來南韓政壇騷動不斷，朝野政黨角色又互換異位，國會修法進度延宕卡關。隨著此一指標性共諜案三審定讞，再次提醒國安漏洞大開荒唐離譜現況，冷漠拖延修法的南韓總統李在明政府，勢必面對更大政治壓力，無法繼續對中國「說謝謝就好了！」。

（作者為台灣好德文化公益協會執行長）

