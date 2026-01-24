自由廣場》當自由被編碼 談中共的「數位確權」

◎ 馨娜

一月十九日，北京「全國數位資產確權登記中心」正式掛牌。該中心將全中國個人的社交帳號、數位足跡、甚至尚未繼承的數位遺產，納入國家登記系統，統一進行產權認定與資產管理。這項以經濟管理為名的措施，實質上是國家權力對個人私領域的全面滲透。

確權即控制：數位資產的國家化

在民主法治國家，數位遺產的處理原則是尊重遺志與保障隱私。遺產繼承權屬於私法自治範疇，國家扮演中立的公證角色。中國的邏輯截然不同：將個人數位生命定義為可被國家「確權」的資產，意味著個人在網路空間的紀錄—社交對話、消費足跡、創作內容—都成為國家數據庫的組成部分。

這套制度的關鍵在於權力結構。當國家取得「確權」的法律地位，它同時取得了查閱、凍結、刪除這些資產的合法性。中國已有完整的網路監控體系：實名制、防火牆、社會信用系統，數位確權中心的設立，是將監控體系從「行為追蹤」延伸到「資產掌控」，從生前監視延伸到身後管理。

對台灣的三重警示：

一、警惕技術威權的「服務化」誘惑

中國常以便利性、安全性為餌誘使人民進行數位登記。台灣在發展數位治理時，必須嚴守「去中心化」與「隱私優先」原則。一旦個人資產被高度集中化、穿透化，民主的抗風險能力將蕩然無存。

二、拆解「家產化」的國家邏輯

中國透過血緣神話，試圖將國境內的「炎黃子孫」及其一切資產視為共有家產。當我們看清其連數位遺產都要收歸國有的野心時，台灣人更應明白：所謂的「一家人」，在威權邏輯裡不過是「一家之主的財產」。

三、警惕數位管轄權的跨境延伸

中國對管轄權的想像從不止於領土，而是以身分、血緣、資料可取得性擴張國家權力。當台灣人在中國平台留下足跡，或與中國親友共享帳號、雲端資產，相關資料就可能被納入「確權」範圍。一旦兩岸情勢升高，這些數位資產便可能成為施壓、勒索的籌碼。風險不在於你是否「做錯事」，而在於威權體制能任意定義「什麼算錯」。

數位時代的主權之爭，不只是領土劃分，更是數據與隱私歸屬。當中國將人民數位生命納入國家管理，台灣更應堅守：個人不是國家資產，自由不該被編碼為權力延伸。這是價值分野，也是制度選擇。台灣與中國的距離，不在海峽寬度，而在我們堅定守住「人民主權優於國家控制」這條界線。

（作者從事國外業務）

