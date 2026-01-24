自由廣場》台灣若想保自由 軍購不能拋！

◎ 余無言

近日，美國在台協會（AIT）處長谷立言說出「自由不是免費」（freedom is not free），引起台灣朝野關注。

台灣一直把美國當成是「安全伙伴」。但是，國人要將心比心，捫心自問︰「美國政府」是要對「美國公民」負責，有自己的政治利益需要考量，怎可能因為「愛台灣」，美國人就「全額支出軍費」，讓台灣「免費享受安全」？

請繼續往下閱讀...

「自由不是免費」！這句格言還被鐫刻在華盛頓特區的韓戰老兵紀念碑上，「自由不是免費」在美是有其文化背景與歷史典故，更是美國人的價值觀！

AIT處長谷立言引用「美國的俗諺」：「自由不是免費」，用來勉勵台灣人民！這句格言，是美國表達對「美國軍人」服務人民的感激，應該不包含對「台灣人民」，無條件的犧牲與奉獻！沒錯吧？

我們回歸到「台灣的安全」，誰該負責與付出？不就是「台灣人民」？還是，我們仍在奢望美國獨自承擔「台灣的風險」？

美國戰略警戒第一島鏈遭到侵略，主要是符合「美國利益」，希望台灣人覺醒，要自立自強。美國只是「協防」！正如谷立言說出「自由不是免費」，美國不會「獨自承擔所有台灣安全的責任」！美方已清楚表態「自由不是免費」，台灣人還在「自戀」？認為美國人會無限制的替台灣犧牲奉獻？這種夢幻般的誤判，會讓台灣付出巨大代價！朝野政黨應該放棄「一黨之私」，以「國家安全」為念！

八年一．二五兆元的軍購特別條例，在立院遭藍白九度封殺之際，台灣要覺醒，自己要強化軍備與實力！更要切記：「金錢誠可貴，國安價更高；若想保自由，軍購不能拋」！

（作者為教育人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法