自由廣場》打臉疑美論 從台美關稅到援台軍備專款

台美關係年初就迎來關鍵的戰略質變。繼台美對等關稅降至十五％及「二三二條款」最優惠待遇，挺進美方核心經貿圈後，美國聯邦眾議院撥款委員會緊接著公布今年財政年度國防撥款法案，最值得關注的，莫過於編列高達十億美元的「台灣安全合作倡議」專款，為我國防與台海和平注入強心針，值得一提的是，川普回任僅一年，批准的對台軍售總額突破一一四億美元，直接超越拜登四年任期總和！

這筆預算到位，標誌著美國對台支持已從政治宣示的「量變」，正式跨越至預算保障、實質戰力建構的「質變」，讓台美全球戰略同盟的格局更顯堅實。長期以來，國內部分政媒力量不斷操作疑美論，試圖將美國的挺台作為簡化為「清庫存」或「強迫軍購」。然而，此次撥款法案的細節，給了這些言論重重一擊。

這十億美元並非傳統的武器採購貸款，而是專款專用的「倡議」資金，重點在於深化軍事交流、提升不對稱戰力，以及強化台灣中央政府的民防韌性。更重要的是，美方另撥一．五億美元填補自身軍援台灣後的庫存，顯示美方是在確保自身戰備的前提下，將台灣安全視為其全球戰略的「核心利益」，而非可隨意拋棄的籌碼。

從經貿上十五％關稅協議到軍事上的十億美元專款，美方的動作釋放出極為清晰的信號。台灣不僅是印太地區的民主堡壘，更是美國核心供應鏈中不可或缺的夥伴。當台灣願意透過實質投資，展現自我防衛與經濟貢獻的決心時，美國的戰略回饋是具體且強大的。這種「對等互利」合作模式，正是反擊中共威脅最強大的盾牌。

國際民主陣營的匯聚並非偶然，而是基於價值認同與戰略互惠。當美方已用具體預算與經貿禮遇為台灣地位定錨，台灣實不應再盲信自亂陣腳且弔詭的疑美論。

面對中共不間斷的認知作戰與武統恫嚇，國人更應看清誰才是真正的盟友、誰又是威脅來源。唯有力挺國防預算、堅守主體意識，並在台美互信的基礎上深化國防自主，台灣才能在變動的局勢中展現強韌生機，守護這座守望民主的亞洲堡壘。這不單是賴政府的責任，更是台灣人守護民主家園的集體意志考驗。

（作者為教師 ）

