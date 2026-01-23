自由電子報
自由廣場》半導體到傳產都照顧 台美協議成果不容抹黑

2026/01/23 05:30

◎ 葉昱呈

台美關稅談判日前拍板，台灣成功爭取對等關稅十五％，且不疊加最惠國待遇，並在美國《二三二條款》架構下，取得半導體及其衍生品的最優惠待遇。行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊指出，距離完成台美對等貿易協議，實質僅剩制度程序能否順利走完的「最後一哩路」。

從制度面觀察，十五％關稅安排屬行政協定範疇，涵蓋零關稅與豁免額度，多數條款在生效後即可直接適用。依現行法制，相關內容僅須送立法院備查，並不涉及實質表決。真正可能引發政治爭議的，並非關稅本身，而在於後續是否被操作為「國家重大經濟利益」，而進入實質審議，或於預算審查中，對信保與配套措施採取凍結、刪除等手段。

然而，問題從來不只是制度上「能否介入」，而是介入後必須承擔的經濟後果。外界反覆渲染的二五〇〇億美元，實際上是設有成數、倍數與分期啟動條件的信用擔保上限，政府真正可能支出的，僅為利息補貼與準備金，規模約為數十億元，與即時、鉅額財政支出存在本質差異。若在錯誤認知下阻撓協議，首當其衝的並非少數龍頭企業，而是鋼鐵、螺絲、工具機、汽車零組件等對美出口比重極高的傳統產業。一旦關稅回升至廿％以上，成本上升、訂單流失與就業衝擊，將迅速反映於整體經濟與產業競爭力。

更現實的是，半導體產業鏈早已外溢至工具機、精密零組件、材料與設備維修體系，牽動的是高度緊密的製造與服務網絡。若談判成果因政治操作而受阻，產業界、工商團體與市場信心勢必同步反彈，其經濟衝擊不會因立場不同而消失。

國會監督固然是制度設計的一環，但監督的前提是專業理解與後果評估。台美關稅案真正考驗的，從來不是權力是否存在，而是是否具備足以承擔經濟後果的政策判斷能力。若阻擋台美關稅協議成果，等同是阻礙台灣產業鏈發展與就業機會。（作者為公務員）

