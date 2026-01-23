自由廣場》從格陵蘭之爭 談中國佈局「近北極國家」

◎ 雲程

川普第二任期一開始，便公開表示希望將加拿大納入美國，成為第五十一州，理由是加國在對美貿易中長期佔得便宜，成為美國一州就完全免關稅；不久後，他又揚言要購買格陵蘭，此次，他強調的是國家安全已經被中國滲透。

與一位住在加拿大的網友討論時，對方提出一個關鍵觀察：「加拿大北極圈內許多偏遠冰原地區，人口最集中的群體竟是講華語、來自中國的勞工移民。他們只要完成五年契約工作，就能取得當地永久居留權。而這些地方距離格陵蘭相當近。因此，川普擔心北京覬覦格陵蘭並非空穴來風，而是有其根據。」這點觀察確實重要。以旅遊節目為例，加拿大北極圈的黃刀鎮（Yellowknife）原本人口稀少、鮮為人知，但中國人遠道而來長期定居，積極開發極光旅遊，如今已成知名景點。這正好印證了網友北極圈內有中國人的說法。

不僅如此，從二〇一〇年代起，中國人就在冰島與格陵蘭大舉投資購地。這些冰天雪地、經濟價值看似有限的地區，為何特別吸引中國人？中國本身已是稀土大國，北極圈的獵地行為顯然不是單純為了礦產資源，而是著眼於戰略位置，所購買的土地甚至包括小型機場。

更久一點，有報導指出西伯利亞目前已有數百萬中國移民。這種大規模移民，一方面可視為試圖「收回」歷史上因〈璦琿條約〉等喪失的土地，但考量江澤民已經再簽訂條約確定現有邊界。我們只能理解，中國政府以人口大軍正逐步向北極圈滲透—近年北極圈接連出現這些看似不相關、卻高度一致的事件，已成為關鍵線索。

北京對北極事務確實積極參與，無役不與，甚至想方設法加入相關國際組織。二〇一八年，中國以八種語言發布《中國的北極政策》（俗稱「北極白皮書」），首度自稱為「近北極國家」，並強調要在「構建人類命運共同體」的框架下，成為北極事務的積極參與者、建設者與貢獻者。傳統上，「北極國家」指的是在北極圈內擁有主權領土的八國，而中國自創「近北極國家」一詞，實際上是憑藉在北極圈內已存在相當數量的中國居民、以及可觀的私有土地持有量，向國際叫陣。在中國國安法的規範下，這些人隨時可以成為中國軍事活動與情報蒐集的尖兵。

由此來看，才能理解川普政府的深層憂慮，以及加拿大、北約乃至俄羅斯等國在國家安全議題上的相對輕忽與縱容。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》）

