自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從格陵蘭之爭 談中國佈局「近北極國家」

2026/01/23 05:30

◎ 雲程

川普第二任期一開始，便公開表示希望將加拿大納入美國，成為第五十一州，理由是加國在對美貿易中長期佔得便宜，成為美國一州就完全免關稅；不久後，他又揚言要購買格陵蘭，此次，他強調的是國家安全已經被中國滲透。

與一位住在加拿大的網友討論時，對方提出一個關鍵觀察：「加拿大北極圈內許多偏遠冰原地區，人口最集中的群體竟是講華語、來自中國的勞工移民。他們只要完成五年契約工作，就能取得當地永久居留權。而這些地方距離格陵蘭相當近。因此，川普擔心北京覬覦格陵蘭並非空穴來風，而是有其根據。」這點觀察確實重要。以旅遊節目為例，加拿大北極圈的黃刀鎮（Yellowknife）原本人口稀少、鮮為人知，但中國人遠道而來長期定居，積極開發極光旅遊，如今已成知名景點。這正好印證了網友北極圈內有中國人的說法。

不僅如此，從二〇一〇年代起，中國人就在冰島與格陵蘭大舉投資購地。這些冰天雪地、經濟價值看似有限的地區，為何特別吸引中國人？中國本身已是稀土大國，北極圈的獵地行為顯然不是單純為了礦產資源，而是著眼於戰略位置，所購買的土地甚至包括小型機場。

更久一點，有報導指出西伯利亞目前已有數百萬中國移民。這種大規模移民，一方面可視為試圖「收回」歷史上因〈璦琿條約〉等喪失的土地，但考量江澤民已經再簽訂條約確定現有邊界。我們只能理解，中國政府以人口大軍正逐步向北極圈滲透—近年北極圈接連出現這些看似不相關、卻高度一致的事件，已成為關鍵線索。

北京對北極事務確實積極參與，無役不與，甚至想方設法加入相關國際組織。二〇一八年，中國以八種語言發布《中國的北極政策》（俗稱「北極白皮書」），首度自稱為「近北極國家」，並強調要在「構建人類命運共同體」的框架下，成為北極事務的積極參與者、建設者與貢獻者。傳統上，「北極國家」指的是在北極圈內擁有主權領土的八國，而中國自創「近北極國家」一詞，實際上是憑藉在北極圈內已存在相當數量的中國居民、以及可觀的私有土地持有量，向國際叫陣。在中國國安法的規範下，這些人隨時可以成為中國軍事活動與情報蒐集的尖兵。

由此來看，才能理解川普政府的深層憂慮，以及加拿大、北約乃至俄羅斯等國在國家安全議題上的相對輕忽與縱容。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書