自由廣場》「咆哮、直播、討辯論」 黃國昌的三招伎倆

◎ 徐才谷

藍白過半的立法院在預算會期，再度上演荒唐戲碼，執意卡關中央政府總預算，讓國家新年度發展陷入空轉的危機。而隨著二月一日「失業」期限的逼近，黃國昌丟著審預算的本份事，卻像個街頭潑皮般叫陣要找賴清德總統辯論。這齣戲，黃國昌演得臉不紅氣不喘，但看在國人眼裡，不過是老狗玩不出新花樣的歹戲拖棚，更像是垂死掙扎政客最後的哀鳴。

黃國昌的伎倆從未翻新，每當理虧詞窮，他的招數不出：「咆哮、直播、討辯論」。這種把國會當成個人網紅攝影棚的行徑，早已讓理性選民感到疲勞。而他深知自己在實質政策上的貧乏與偏見，經不起陽光的檢驗，於是故技重施，想透過挑戰賴總統來自抬身價，試圖製造一種「我與總統對等」的假象。藉此掩蓋其拒審預算、癱瘓政府的赤裸惡意。

更令人作嘔的是，是黃國昌對小草們的剝削，利用他們對現狀的不滿，將其餵養以低級的謊言與仇恨。他口中喊著程序正義的虛假大旗，實則手握著卡關總預算的屠刀，砍向攸關福國利民的柴火。他的每一聲咆哮，都精準對準鏡頭，從未對準國人的需求。這種「寄生國會、癱瘓政府」的行徑，本質上就是一種邪教式的操弄，只要我吼得夠大聲、戲演得夠足，就能讓這群純真支持者無視他法學素養破產、政治誠信歸零的事實。試問這哪裡是在監督政府？只是在利用民主葬送民主，為自己搖搖欲墜的權力祭壇續命罷了。

黃國昌的立委喪聲即將響起，這尊咆哮影帝終將遠離國會的殿堂。我們期待的是理性的政策論辯，而非這種只為博版面的政治雜耍。樂見他繼續做新北市長的大夢，仗著對權力與鎂光燈的極度渴求，去跟國民黨討價還價，善盡關燈手的人設，粉碎脆弱不堪的藍白合。（作者為政治工作者）

