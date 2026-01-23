自由廣場》藍白何不學學高市早苗「賭上官位」？

◎ 秦靖

隔著一片東海，日本政壇展現一種台灣在野黨最缺乏的特質︰「政治氣魄」。日本首相高市早苗，面對自民黨與維新會聯合執政僅剛好過半、隨時可能因跑票而跛腳的困局，她展現了「鐵娘子」的決斷，解散眾議院，訴諸民意。她拿首相大位做賭注，只為換取乾淨俐落的執政授權。

看看台灣，看到的卻是一場荒謬至極的「政治碰瓷」大戲。中央政府總預算遭無限期卡關，攸關國家生存的國防軍購預算接連被惡意阻擋，面對這種憲政僵局，藍白口口聲聲說代表「六十％的主流民意」，卻在最關鍵時刻，捨棄憲法賦予立法院最核心、最直接的制衡武器，「不信任案」（倒閣），反而去搞一場門檻極高、註定失敗的「彈劾總統秀」。

首先，憲法增修條文設計「不信任案」的初衷，就是為了打破行政與立法的僵局。這是一個「核按鈕」，立法院倒閣，行政院長下台，同時行政院長可呈請總統解散國會，大家重新洗牌，讓人民重新投票。

其次，彈劾在憲政學理上是針對元首犯下內亂、外患或重大貪瀆的「非常手段」，絕非用來解決政策分歧或行政程序爭議的工具。美國彈劾尼克森是因為水門案，彈劾柯林頓是因為偽證，即便是共和黨想針對拜登兒子的商業交易進行彈劾，也得拚命找貪腐證據。反觀台灣在野黨，竟將「行政院長不副署」這種行政程序的對抗，無限上綱到要彈劾總統，這不僅法理牽強，更像是一場中世紀的獵巫公審。

更荒謬的是，藍白近日大張旗鼓召開彈劾總統的全院審查會，明知賴總統依據憲政分際不會出席，卻仍對著空椅子進行每人十分鐘的「空氣演講」。只想癱瘓政府、羞辱體制，卻提不出任何建設性解方。

最後，請藍白諸公聽聽高市首相那句話，「只防守的政治產生不了希望，唯有交給國民來做出判斷。」藍白請不要再玩那種「假彈劾、真癱瘓」的家家酒。請師法高市早苗的勇氣，堂堂正正地提出不信任案，拉下內閣，逼迫解散國會。

就讓台灣人民用選票告訴大家，誰才是真正的民意。

（作者為教育工作者）

