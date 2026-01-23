自由廣場》台矽盾瓦解？／別再用過時思維 評論台灣安全

◎ 王宏仁

近日，美國保守派雜誌《National Review》資深政治特派員葛瑞吉（Jim Geraghty）投書《華盛頓郵報》，討論「川普是否會放棄台灣」，並將台美關稅談判與半導體供應鏈重組，解讀為對台灣安全不利的「不安訊號」。這篇文章乍看之下似為台灣未來憂心，實際上卻是沿用過時的安全思維框架，不但誤讀台積電的角色，更忽略了台海安全的真正核心！

首先，葛瑞吉將台灣安全高度簡化為所謂的「矽盾是否外移」，並推論一旦美國在二〇二九年前實現半導體供應鏈自主，台灣的戰略價值便會隨之下降。這樣根本誤解了台積電的經營模式與全球布局邏輯。台積電對美投資，並非「出走台灣」，更不是核心技術外流，而是因應全球需求擴張與供應鏈韌性所必須進行的產能配置。即便不赴美設廠，台積電同樣會在日本、德國或其他地區擴大投資。葛瑞吉其實不了解最關鍵的製程研發、管理體系與知識累積，仍牢牢掌握在台灣，矽盾的本質從未因此動搖。

第二，台灣的安全從來就不是「只靠台積電」。安全本身是一個多層次概念，涵蓋經濟、軍事與政治安全。即便假設半導體因素的重要性下降，也完全不等於美國會因此失去嚇阻中國的動機。台海一旦爆發衝突，其外溢效應將全面衝擊日韓、菲律賓等周邊國家，甚至重創全球經濟與美國自身的戰略利益，根本不存在「美國隔岸觀火」的可能。這一點，反而是日本首相高市早苗多次清楚指出的關鍵判斷。更何況，從最新的美國《National Security Strategy》即可明確看出，台灣之所以對美國重要，不只是因為半導體，而是因為台灣位於第一島鏈的關鍵節點，直接牽動美國整體印太安全架構。

最後，也是最常被刻意忽略的一點是：不論美國態度如何調整，中國併吞台灣的野心從未改變。真正值得台灣社會嚴肅討論的，不是反覆猜測「美國會不會來救我們」，而是讓國際社會如何共同降低中國動武的誘因，以及台灣自身該如何持續強化防衛能力、提升社會韌性並凝聚朝野共識。把焦點放在臆測他國意志，只會讓台灣陷入被動與焦慮，反而削弱我們面對真正威脅時應有的判斷力與行動力。（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

