自由廣場》蔡英文「想想論壇」首推年度中國報告／中國衝擊2.0 全球警覺

2026/01/23 05:30

◎ 想想論壇

前總統蔡英文所創的「想想論壇」，首推年度「中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會及政治等五大面向審視中國。本報取得授權，今日率先刊出重點摘要。

觀測中國的五大面向

經濟：二〇二五年實際經濟成長估計為四．四％，投資與消費皆持續疲軟，因為民間投資萎縮，整體固定資產投資出現一九九五年以來的首次衰退，消費成長也降到三．七％，而消費者物價指數（CPI）持續在零上下徘徊，實際已進入通貨緊縮，只有出口獨撐經濟成長。內需不振加上供應鏈自主的轉型造成進口下降，使得中國整體貿易順差首度突破一兆美元，讓全球更加警覺「中國衝擊二．〇」（China Shock 2.0）的通縮輸出。

金融：在房地產下行、地方財政弱化與民間部門去槓桿並行下，中國經濟已呈現典型的「資產負債表衰退」，使貨幣政策由成長刺激工具，轉化為僅能維持金融體系靜態穩定的防禦性機制。而為維繫表面平穩，政府透過債務置換與行政監管等「萬里長城式」手段，將資產價格下跌的衝擊轉入金融機構帳面，壓制風險顯性化。這種做法雖避免了急性危機，卻將風險隱藏於系統內，導致資源嚴重錯置並延宕資產重估，成為未來經濟長期低成長的重大隱憂。

財政：中國政府財政收入與支出占GDP比例雙雙下降，財政赤字與債務發行皆創歷史新高，未來料將持續攀升，如果加上隱藏性債務，中國政府的債務占GDP比例已與美國相當，但因中國政府財政收入偏低，未來償債能力堪憂。由於聚焦地緣政治競爭，財政政策上，以持續降低民生相關支出比例與提高個人稅賦負擔來緩解財政壓力，對整體經濟造成「雨天收傘」的效果。

「新階級戰爭」的可能

社會：一般人民收入增長趨緩而兩極分化，失業率升高，債務負擔壓力沈重，人民對經濟前景信心不斷下滑，造成結婚率與生育率都快速下降，社會保障又因為地方財政危機而不斷縮水，社會不滿情緒升高，具體表現在疫情後的社會抗爭連年增加，但與胡錦濤時代的高峰相比，現在新的抗爭訴求主要是體制不公而不是經濟利益受損，這表示人民與中共以接受集權來換取生活改善的社會契約已經瓦解，甚至有人主張已出現「新階級戰爭」。

「史達林邏輯」的趨勢

政治：二〇二五年政治上最明顯的趨勢就是「打貪」的力道再度強化，廿大期間的力道與十八大比較是有過之而無不及，尤其四中全會中央委員與候補委員的缺席率是改革開放以來所僅見，且集中在習近平親自提拔的解放軍高階將領，而觀察全黨的反腐與黨紀運動，也發現廿大強過十八大的趨勢，顯示習近平領導的內部出現越集權越不安穩的「史達林邏輯」。

編者註︰「二〇二五中國觀測報告」完整內容，詳見自由電子報評論網 https://talk.ltn.com.tw/

