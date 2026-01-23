社論》鄭麗文赴中頭要低「不能穿高跟鞋」

國民黨領導層積極營造國共關係，從籌辦兩黨論壇，乃至黨魁鄭麗文釋放期望能在上半年與中共總書記習近平見面的訊息。（資料照）

攸關提升台灣不對稱戰力的國防特別預算案，遭藍白把持的立法院連續九度封殺，甚至連基本的審議程序都被阻擋。今年度中央政府總預算也同遭到阻撓。國民黨主導在野勢力，蓄意激化政治對立，延宕國家重要預算，拖住重要施政與國防建設的推進。另一方面，國民黨領導層卻積極營造國共關係，從籌辦兩黨論壇，乃至黨魁鄭麗文釋放期望能在上半年與中共總書記習近平見面的訊息。國民黨一心要鑽入紅統的死胡同，背離台灣主流民意與國際民主路線，固然是自身選擇，但絕不能拿著台灣的發展當政治獻禮。懼中媚中，非去不可，台灣人民對國民黨是慢走不送，但應該先通過國家重要預算，別成賣國之徒，藉此討好北京。

立法院這兩年的表現，堪稱台灣政治的最大亂源。藍白兩黨已然肆無忌憚，凡有憲政機關基於權力分立進行制衡，便加以報復打擊。司法院憲法法庭前年判定其國會擴權法案違憲，藍白隨即強推憲法訴訟法提高裁定人數門檻，使憲法法庭癱瘓一年多。行政院拒絕配合其違憲舉措，不願編列藍白片面通過的預算增加支出之提議，在野黨即挾多數在國會通過譴責閣揆，並以此為由阻擋中央政府總預算案審議。不聽話就搗亂，藍白採取的是政治焦土之策，犧牲全民福祉與國家進步。更令人無法接受的是，藍白視民進黨政府有如寇讎，大費周章發動彈劾賴清德總統的政治鬧劇；面對中國則自我設限，幾近怯懦。上月底中共突發圍台軍演，國際友盟接連聲援，藍白卻不敢在國會通過譴責中共的朝野聲明，國民黨主席甚至第一時間反控賴總統挑釁。從北京角度看，這般「忠誠」的國民黨，正好成為牽制賴政府的最佳工具。

朝小野大國會結構，正是北京干預台灣政局的最佳舞台。過去兩年已「綁定」國民黨團領導幹部及部分藍委，如今更有其屬意上位的鄭麗文掌控黨權，北京自然要好好掌握這「重大機遇」。中共擅以談判或對話為藉口拖住對手，分化敵營。恢復國共論壇為餌，牽制藍營走向，並誘以不排除「鄭習會」，政治歷練有限的國民黨新黨魁，受其擺布。整個黨唯唯諾諾小心翼翼，怕惹北京不快，以免壞了政治大戲。從鄭麗文表達應先訪中國再赴美國，在野擋下國防特別預算等重大議案，乃至利用國會發動彈劾與譴責，攻擊賴政府、阻其施政，成為討好北京、取悅習近平的舉措。這種遇到中共便自矮一階的心態，在國民黨陣營裡展露無遺。鄭麗文週二拜會馬英九脫口說，馬分享過去與習近平會面的經驗，還提醒她若赴中「不能穿高跟鞋」。此言立即引發議論。

所謂「不能穿高跟鞋」，被認為是指身形已頗高的鄭麗文，不宜在未來可能赴中的期間，與中方官員見面時「高人一等」。這讓人聯想到馬英九前年進行「馬習二會」，外界拿出二〇一五年馬習會合照對比，發現習近平「長高」八至十公分，當時即被揣測「習近平想顯得比馬英九高大」。如今馬特別提醒鄭麗文，顯見不是空穴來風。中共慣常用儀節彰顯地位高低，可悲的是，一群不忠於台灣利益的國民黨要角，正窮盡心思滿足中共的狂妄心態。然而，北京既要面子，也要裡子。不費代價，只要召國民黨人赴京一遊，台灣便深陷預算受阻、施政停滯、政局混亂。顯然本小而利大。這般的國民黨，要自我矮化才獲青睞，這是投降主義，不是與中共進行對等交往。換作其他政黨，此事既做不來，也不恥為之。

國民黨若真要證明能不卑不亢與中共對話，建立互動管道，答案其實很簡單：先履行忠誠反對黨的義務，儘速通過國防特別預算與年度中央政府總預算，讓政府全力推動國政，證明不受制於北京才赴中。外界懷疑，國民黨不僅拿重大預算當政治獻禮，讓中共為之跳腳的台美關稅談判成果，未來台美貿易協議送至國會審議時，是否也會遭在野方面阻撓，對中國表忠。針對一．二五兆元國防特別預算，在野政客在立院委員會機密會議攜出文件，紅媒記者買通極少數國軍人士，均指向是為蒐集反制中國火力的敏感軍備資料。外界懷疑背後恐有中共勢力策動，再度凸顯涵蓋此類軍備的國防特別預算對我們是高度急迫，北京也亟欲破壞。國民黨卻聯手民眾黨持續拖延審議，縱使立法院已延會至本月底仍舊原地踏步。藍白這般賣力政治演出，究竟是為哪一邊爭取更大利益，答案已十分清楚。

