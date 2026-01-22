自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》海馬士能否到位，決定台灣嚇阻力成敗

2026/01/22 05:30

◎ 余無言

根據《自由時報電子報》「台灣變身『精準飛彈島』！海馬士部署密度冠全球，是波蘭二倍、美七十五倍」報導，軍政人士分析指出，透過美國、波蘭及台灣領土面積，與最新軍事數據進行交叉比對，台灣海馬士的「部署密度」，將高居世界第一。不過，筆者認為，台灣海馬士的部署密度世界第一的「前提」，必須是「轟雷專案」的擴大採購案，要能「落實」。否則，一切都只是「一場美夢」！

台灣因應共軍登陸威脅，除了首批廿九套系統已交運台灣，台灣預計再採購八十二套，以達到嚇阻力十足的一一一套「海馬士」火箭車。試問，這筆軍購案，預算通過了嗎？當前，兩岸兵凶戰危，台灣不提高嚇阻力，難道要任人宰割？軍情瞬息 萬變，立法院還要拖多久時間，才可以通過這筆「護台」的軍事預算，盡速通過預算買下海馬士？

「海馬士」火箭車，是「高機動性」多管火箭系統，是把「發射箱、火控系統與中型戰術卡車」整合在一起，令共軍防不勝防，其射程突破三百公里，更是中共忌憚之處。中共上次軍演時，還曾以「發現」台灣的「海馬士」火箭車，當成共軍的警戒場景。不是嗎？

筆者建議，台灣應盡速完成「海馬士」的採購，打造台灣成為精準飛彈島。朝野政黨切勿持續內耗了。孫子兵法有云「勿恃敵之不來，恃吾有以待也；勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。美國已經批准了史上最大規模軍售案，要提升台灣「不對稱戰力」與「自我防衛能力」，台灣豈能放棄這個「良機」！

（作者是教育人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書