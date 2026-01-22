自由廣場》海馬士能否到位，決定台灣嚇阻力成敗

◎ 余無言

根據《自由時報電子報》「台灣變身『精準飛彈島』！海馬士部署密度冠全球，是波蘭二倍、美七十五倍」報導，軍政人士分析指出，透過美國、波蘭及台灣領土面積，與最新軍事數據進行交叉比對，台灣海馬士的「部署密度」，將高居世界第一。不過，筆者認為，台灣海馬士的部署密度世界第一的「前提」，必須是「轟雷專案」的擴大採購案，要能「落實」。否則，一切都只是「一場美夢」！

台灣因應共軍登陸威脅，除了首批廿九套系統已交運台灣，台灣預計再採購八十二套，以達到嚇阻力十足的一一一套「海馬士」火箭車。試問，這筆軍購案，預算通過了嗎？當前，兩岸兵凶戰危，台灣不提高嚇阻力，難道要任人宰割？軍情瞬息 萬變，立法院還要拖多久時間，才可以通過這筆「護台」的軍事預算，盡速通過預算買下海馬士？

「海馬士」火箭車，是「高機動性」多管火箭系統，是把「發射箱、火控系統與中型戰術卡車」整合在一起，令共軍防不勝防，其射程突破三百公里，更是中共忌憚之處。中共上次軍演時，還曾以「發現」台灣的「海馬士」火箭車，當成共軍的警戒場景。不是嗎？

筆者建議，台灣應盡速完成「海馬士」的採購，打造台灣成為精準飛彈島。朝野政黨切勿持續內耗了。孫子兵法有云「勿恃敵之不來，恃吾有以待也；勿恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。美國已經批准了史上最大規模軍售案，要提升台灣「不對稱戰力」與「自我防衛能力」，台灣豈能放棄這個「良機」！

（作者是教育人員）

