自由廣場》救人不該有分別心 才能減少孤獨死

2026/01/22 05:30

◎ 徐正雄

高雄一對母女死亡多日，因惡臭才被發現，類似新聞已有多起，但特別的是，有些因條件不符社福救助標準，而被排除在安全網之外。據媒體報導，這名同樣身亡的中年女兒，生前曾向當地里長求助，而里長也出手了，卻因條件不符資格，很多服務只能自費，里長也頗感無奈。

當中產階級成為下流階層，卻可能因為有房子、有兒女在上班，而成為社福機構漏接對象，政府是否該重新檢討這個問題？

這對死亡的母女，家中雖還有一位在台北工作的兒子，但已一個月未連絡，真實狀況不得而知，當這位女兒向里長求助時，很可能也已瀕臨崩潰邊緣。每個人能承受的壓力不同，你的理性分析，可能會成為一種冷漠，因為會游泳的你，可能永遠無法理解，怎會有人在淺灘溺水。

當然政府資源，和社工人力有限，無法面面俱到，但是，當你在路上遇到需要幫助的人時，你會先問他的家庭狀況，再決定是否出手嗎？其實，還有其他作法，例如當女兒向里長求助時，里長、社工或警察可以跟台北的兒子反映，或者請左右鄰居多加注意這一戶人家；再來，里長也可定時去電關心；最省事的就是加LINE互動。

一個小動作就可能挽回一條生命，且不用花錢，也花不了多少時間，每個人都有能力做到的。筆者有天出門種菜，對門獨居老婦忽然來敲門，說她生病想去醫院，但健保卡遺失，拜託我陪她到台北市辦新卡。我看她說話有氣無力，當下工作放一邊，扶著她去坐捷運，到台北車站附近的健保署辦理。她的精神狀況真的不好，一出捷運站悠遊卡便遺失了，怎麼也找不到，我要她別糾結，趕快辦健保卡才是重點。

辦完帶她回家休息，她堅持要辦一張悠遊卡並儲值五百元給我，被我拒絕，因為鄰居互相幫忙是應該的。先前長照還不完善時，沒有爬梯車，我行動不便的爸爸就醫時，都是靠路人或左右鄰居幫忙才能上下樓，如今是我回報的時候。

我後來才知道，除了女兒之外，對面獨居老婦其實還有一個兒子，只是無論女兒或兒子都很少出現。按照政府標準，有房有子女還能行動的她，應該也會被排除在長照之外，然而，這樣的人卻是佔社會大多數。

可能就是這個社福裂縫，讓許多需要被及時救援的人，墜入深淵。個人希望政府、民間機構能秉持救急不救窮原則，別對資格不符的求救者馬上拒絕，長照資格或許不同，但痛苦是不分貧富的！

試著對求助者能同理，沒有分別心，或許，就能減少孤獨死或長照死的憾事。

（作者務農）

