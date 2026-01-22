自由電子報
自由廣場》讓利才能留下客人 旅宿業勿殺雞取卵

2026/01/22 05:30

◎ 陳永昌

韓流天團防彈少年團BTS全員退伍，睽違四年合體舉辦全球巡迴演唱會，消息一曝光演唱會所在城市旅宿業房價應聲飆漲。

BTS十一月下旬在高雄世運主場館連唱三天，門票價格與開賣時間都還沒有公布，這三天飯店旅館訂房率瞬間爆量，只剩民宿與汽車旅館留下零星空房，搶房熱潮推升房價水漲船高。

六月南韓釜山場適逢BTS出道紀念日，當地訂房需求有過之而無不及，高檔飯店普遍調漲兩到三倍，甚至有旅館房價哄抬十倍，驚動南韓總統李在明在社群平台公開發文譴責。

旅宿業是演唱會經濟學頭號受惠對象，舉世皆然。以打破全球多地票房紀錄的美國流行音樂巨星泰勒絲二〇二四年「時代巡迴演唱會」為例，溫布利體育場八場演出吸引超過七十五萬歌迷，倫敦飯店房價平均漲幅一倍半。

同樣名列票房排行榜的英國搖滾天團酷玩樂團二〇二四年巡迴演唱會，澳洲場次期間，墨爾本飯店房價平均漲幅超過八成，雪梨房價上漲六成以上，演唱會經濟學確實強而有力推動當地旅宿業營收成長。

自由市場價格機制靈活調節供需兩端，當需求高於供給時，價格自然而然上漲。如同大多數商品「定價」與「售價」間很大落差，旅宿業者送請主管機關備查房價，往往預留大幅度價格區間，靈活採取浮動價格策略。需求往上走，房價往表定價格傾斜，需求向下走，大打促銷折扣屢見不鮮；只要入住房價不超出核備範圍，並無違法問題，純屬市場自由運作。主管機關大動作稽查，往往只抓到心存僥倖少數業者開罰。

門票與住宿剝兩層皮，不想任人宰割的粉絲用腳投票。順暢散場動線再加上加密大眾運輸班次，南下屏東或北上台南外溢擴散都很方便，不難找到價錢相對合理住宿地點，高鐵夜車當天往返亦不乏其例，不少粉絲團體也自發性包租返鄉遊覽車。

以去年十月韓國女團BLACKPINK演唱會為例，晚上九點前結束散場後，可以在一小時內抵達高鐵左營站或台鐵新左營車站，有助散場觀眾尋找其他替代方案，高昂房價讓觀光客過門不入，沒有停留高雄過夜消費，整體來看得不償失。

在地飯店旅館不能短視近利只做一晚生意，主動讓利提供演唱會前後日住宿折扣套裝優惠，黏住外地客加倍拉長停留時間，可以提升城市觀光餐飲百貨零售整體產值。

（作者為台北市商業會前副秘書長）

