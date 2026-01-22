自由廣場》彈劾聽證與責任政治的憲政難題

◎ 尤榛嚴

立法院這兩天以全院委員會模式召開總統彈劾案聽證會，並邀請賴清德總統出席說明，不過，總統已明確表明「不予列席」。此一決定，除引發朝野政治攻防外，更牽動我國憲政體制下權力分立與責任政治的根本問題，值得社會深入討論。

藍白兩黨於去年底挾立法院人數優勢，提出彈劾賴清德總統之提案。立法院上週已先行召開公聽會，邀請朝野推派的專家學者及立委陳述意見，並規劃於本週進一步召開全院委員會，由提案領銜人說明彈劾意旨，再由被彈劾人進行十五分鐘說明，隨後接受立委詢問。此一程序在形式上看似完備，卻在實質憲政定位上引發高度爭議。

賴總統決定不列席聽證，表面上或被解讀為政治態度強硬，實際上卻涉及憲政體制的根本界線。我國採行雙首長制下、偏向總統制的憲政架構，總統並非對立法院負責的行政首長，其政治責任主要係透過選舉向人民負責，而非接受國會即時質詢或聽證。若立法院以類似行政監督的方式，要求總統到院接受詢問，恐有模糊權力分立、弱化憲政界線之虞。

此外，依憲法設計，總統彈劾權係屬監察院職權，立法院僅有提案或政治表態的空間，是否得以全院委員會模式進行準司法性質之程序／聽證程序，本身即存在高度憲政爭議。在相關制度未經充分釐清前，總統選擇不出席，某種程度上亦可視為對現行憲政秩序的防衛，而非單純的政治對抗。

然而，賴總統不列席的決定，也勢必承擔政治溝通上的代價。在高度對立的政治氛圍下，社會觀感往往不易細分制度與政治的差異，如何透過其他方式向民眾說明立場、降低誤解，將考驗執政團隊的論述能力與政治智慧。

總體而言，此次彈劾聽證風波，已非單一政治事件，而是對我國憲政運作的一次壓力測試。立法院如何自我節制，避免以多數優勢擴張權限；總統如何在堅守制度原則的同時，維持民主政治的溝通與說服，都將影響台灣民主憲政能否持續穩健運作。社會各界亦應超越短期政黨立場，回到制度本身，審慎思考權力分立與責任政治的真正意涵。

（作者從事服務業）

