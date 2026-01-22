自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》彈劾聽證與責任政治的憲政難題

2026/01/22 05:30

◎ 尤榛嚴

立法院這兩天以全院委員會模式召開總統彈劾案聽證會，並邀請賴清德總統出席說明，不過，總統已明確表明「不予列席」。此一決定，除引發朝野政治攻防外，更牽動我國憲政體制下權力分立與責任政治的根本問題，值得社會深入討論。

藍白兩黨於去年底挾立法院人數優勢，提出彈劾賴清德總統之提案。立法院上週已先行召開公聽會，邀請朝野推派的專家學者及立委陳述意見，並規劃於本週進一步召開全院委員會，由提案領銜人說明彈劾意旨，再由被彈劾人進行十五分鐘說明，隨後接受立委詢問。此一程序在形式上看似完備，卻在實質憲政定位上引發高度爭議。

賴總統決定不列席聽證，表面上或被解讀為政治態度強硬，實際上卻涉及憲政體制的根本界線。我國採行雙首長制下、偏向總統制的憲政架構，總統並非對立法院負責的行政首長，其政治責任主要係透過選舉向人民負責，而非接受國會即時質詢或聽證。若立法院以類似行政監督的方式，要求總統到院接受詢問，恐有模糊權力分立、弱化憲政界線之虞。

此外，依憲法設計，總統彈劾權係屬監察院職權，立法院僅有提案或政治表態的空間，是否得以全院委員會模式進行準司法性質之程序／聽證程序，本身即存在高度憲政爭議。在相關制度未經充分釐清前，總統選擇不出席，某種程度上亦可視為對現行憲政秩序的防衛，而非單純的政治對抗。

然而，賴總統不列席的決定，也勢必承擔政治溝通上的代價。在高度對立的政治氛圍下，社會觀感往往不易細分制度與政治的差異，如何透過其他方式向民眾說明立場、降低誤解，將考驗執政團隊的論述能力與政治智慧。

總體而言，此次彈劾聽證風波，已非單一政治事件，而是對我國憲政運作的一次壓力測試。立法院如何自我節制，避免以多數優勢擴張權限；總統如何在堅守制度原則的同時，維持民主政治的溝通與說服，都將影響台灣民主憲政能否持續穩健運作。社會各界亦應超越短期政黨立場，回到制度本身，審慎思考權力分立與責任政治的真正意涵。

（作者從事服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書