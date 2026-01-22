新聞線上》不審總預算選什麼縣市長

立法院藍白兩黨拒審中央政府總預算，惡修財政收支劃分法，民進黨高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人開出第一槍，要求國民黨高雄市長參選人柯志恩「說清楚，講明白」，如果一再廢弛立委職務，傷害高雄，請她退出高雄市長選舉。（資料照，記者王榮祥攝）

立法院藍白兩黨拒審中央政府總預算，惡修財政收支劃分法，導致國家施政和各級政府預算處於不確定狀態，民進黨高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人開出第一槍，要求國民黨高雄市長參選人柯志恩「說清楚，講明白」，如果一再廢弛立委職務，傷害高雄，請她退出高雄市長選舉。

柯志恩當然有她的辯解，但這些和傅崐萁、羅智強，甚至是黃國昌一樣的辯詞，根本禁不起檢驗。如果不是藍白兩黨立委聯手三度惡修財劃法，現在各縣市政府的預算早就定案，行政院不會作出刪減地方補助款的「補救措施」，也沒有提出釋憲的必要。如果藍白立委不做攔路虎，阻撓國家建設，總預算案理應在去年底完成三讀。

任何一個稍有基本憲政知識者都知道，行政院提出中央政府總預算，立法院負責審議，立委可刪可減，就是不能拒審。在程序上拒審總預算，是嚴重廢弛職務的行為，不為正常憲政秩序所容忍。傅崐萁和黃國昌一再胡作非為，玩弄權術，把其他六十位藍白立委當成「魁儡」，把藍白支持者都當成白癡，國民黨區域立委真的願意無條件「陪葬」嗎？

從去年的「國會擴權法案」，到如今的拒審總預算，拒排國防特別預算條例草案，甚至如「雞鳴狗盜」小偷竊賊一般宵小行徑，意圖帶走國防機密報告，立法院成為傅崐萁和黃國昌癱瘓國家的大本營，名義上監督民進黨政府，事實上卻是扯國家後腿，悖離國會監督制衡的軌道。明眼人都清楚，假如賴清德像蔣介石一樣獨裁統治，容得下傅黃二人如此囂張嗎？明知時代不允許獨裁統治，也不可能，卻以攻擊自由民主政體為業，以弱化國防戰備戰力為樂，這種國會議員，真是民主之恥！

台灣人要站出來，有意參選縣市長的藍委不少，高雄的柯志恩、台南的謝龍介、屏東的蘇清泉都已提名，台中的江啟臣、楊瓊瓔、彰化的謝衣鳯、雲林的張嘉郡、嘉義縣的王育敏、新竹縣的徐欣瑩、金門的陳玉珍等。他們想選百里侯，請先盡到立委的職責，各在地的縣市議員參選人要勇於發聲，要求這些藍委，趕快審查總預算，給全國人民一個交代！如果不審總預算，這些立委選什麼縣市長？

