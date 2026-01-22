自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》不審總預算選什麼縣市長

2026/01/22 05:30

立法院藍白兩黨拒審中央政府總預算，惡修財政收支劃分法，民進黨高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人開出第一槍，要求國民黨高雄市長參選人柯志恩「說清楚，講明白」，如果一再廢弛立委職務，傷害高雄，請她退出高雄市長選舉。（資料照，記者王榮祥攝）立法院藍白兩黨拒審中央政府總預算，惡修財政收支劃分法，民進黨高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人開出第一槍，要求國民黨高雄市長參選人柯志恩「說清楚，講明白」，如果一再廢弛立委職務，傷害高雄，請她退出高雄市長選舉。（資料照，記者王榮祥攝）

記者陳杉榮

立法院藍白兩黨拒審中央政府總預算，惡修財政收支劃分法，導致國家施政和各級政府預算處於不確定狀態，民進黨高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人開出第一槍，要求國民黨高雄市長參選人柯志恩「說清楚，講明白」，如果一再廢弛立委職務，傷害高雄，請她退出高雄市長選舉。

柯志恩當然有她的辯解，但這些和傅崐萁、羅智強，甚至是黃國昌一樣的辯詞，根本禁不起檢驗。如果不是藍白兩黨立委聯手三度惡修財劃法，現在各縣市政府的預算早就定案，行政院不會作出刪減地方補助款的「補救措施」，也沒有提出釋憲的必要。如果藍白立委不做攔路虎，阻撓國家建設，總預算案理應在去年底完成三讀。

任何一個稍有基本憲政知識者都知道，行政院提出中央政府總預算，立法院負責審議，立委可刪可減，就是不能拒審。在程序上拒審總預算，是嚴重廢弛職務的行為，不為正常憲政秩序所容忍。傅崐萁和黃國昌一再胡作非為，玩弄權術，把其他六十位藍白立委當成「魁儡」，把藍白支持者都當成白癡，國民黨區域立委真的願意無條件「陪葬」嗎？

從去年的「國會擴權法案」，到如今的拒審總預算，拒排國防特別預算條例草案，甚至如「雞鳴狗盜」小偷竊賊一般宵小行徑，意圖帶走國防機密報告，立法院成為傅崐萁和黃國昌癱瘓國家的大本營，名義上監督民進黨政府，事實上卻是扯國家後腿，悖離國會監督制衡的軌道。明眼人都清楚，假如賴清德像蔣介石一樣獨裁統治，容得下傅黃二人如此囂張嗎？明知時代不允許獨裁統治，也不可能，卻以攻擊自由民主政體為業，以弱化國防戰備戰力為樂，這種國會議員，真是民主之恥！

台灣人要站出來，有意參選縣市長的藍委不少，高雄的柯志恩、台南的謝龍介、屏東的蘇清泉都已提名，台中的江啟臣、楊瓊瓔、彰化的謝衣鳯、雲林的張嘉郡、嘉義縣的王育敏、新竹縣的徐欣瑩、金門的陳玉珍等。他們想選百里侯，請先盡到立委的職責，各在地的縣市議員參選人要勇於發聲，要求這些藍委，趕快審查總預算，給全國人民一個交代！如果不審總預算，這些立委選什麼縣市長？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書