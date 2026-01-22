社論》「新美國隊」整隊中

有人預測，川普有意構建「新聯合國」（和平委員會）；可以確定的是，他至少想打造「新美國隊」，以因應新的時代挑戰。（路透資料照）

台美關稅談判完成，台灣獲美方承諾最優惠待遇。為此，力避「成為美中兩個陣營鬥爭前線」的李在明政府如臨大敵，可見台灣的確談出亮眼的成績。而中國方面急得跳腳：美國蓄意推動對台談判，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了華盛頓只與台灣保持非官方關係的承諾。北京狗吠火車，適足以佐證台美貿易協議，既有助於台灣強化經濟競爭力，還強化了台美關係，更體現出川普政府擺脫過時國際規則的思維。

本月初，美軍活逮馬杜羅之後，中國外交部長王毅啟程非洲年度之旅。這趟日常巡場，本來不甚引人注意，卻出現跳過索馬利亞的插曲。於是，各種陰謀論應運而生。王毅事後跟索馬利亞外長通話，王毅稱中方高度讚賞索方以實際行動恪守「一個中國原則」，將一以貫之支持索馬利亞維護國家主權、統一和領土完整，反對索馬利蘭勾結台灣當局謀獨的行徑。他們不敢明說的是，去年十二月廿六日，以色列宣布正式承認索馬利蘭為「獨立主權國家」，是為索馬利蘭宣布建國後首次獲得國際承認。早在二〇二〇年二月底，台灣與索馬利蘭便簽署議定書，互設官方代表機構。而近年來，以色列與台灣的互動日益深化。

返回北京，王毅接受媒體專訪稱：中國不會忘記，五十五年前，正是在非洲兄弟的支持下，聯合國大會以壓倒性多數通過第二七五八號決議；這次訪非期間，非洲朋友都重申恪守一個中國原則，支持中國為實現國家統一所作的一切努力。王毅真是一語道破，中國在國際上橫行霸道，無非是利用對世界的和平與繁榮貢獻極少、對國際的戰亂與饑荒責任很大的許多第三世界國家。因為，那樣的失敗國家群體，在聯合國佔有多數席次，令中國為首的邪惡軸心有恃無恐。猶記二〇二〇年初，新冠疫情肆虐，儘管人命關天，WHO仍秉承北京意旨，撂話台灣參與WHO由一九四個會員國來決定。中國的「霸氣」，可見一斑。

如此也罷，但還不僅如此。民主國家，也有不同的病灶。烏俄戰爭，戳到歐洲國家的痛處。能源靠俄羅斯，市場靠中國，安全靠美國，這樣的歐洲如何維護自己的主權與安全？從這個角度來看，還在發展中的川普主義，正好凸顯其正面價值。貪吃免費午餐的盟友，變相鼓勵流氓國家帶領著失敗國家，令國際淪為非洲叢林而積重難返。必須說，流氓國家，失敗國家，當那些嚴重違反「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」的國家，濫用會員平等的形式主宰國際組織，二戰廢墟上建立的國際秩序已然敲響了警鐘、甚至喪鐘！

從後冷戰到全球化，解體的蘇聯轉身為俄羅斯，普廷致力於恢復帝國的榮光。逃過「蘇東波」一劫的中共，利用全球化大國崛起、戰狼外交、經貿武器化。習近平、普廷走到歷史交叉口，建立新時代全面戰略協作夥伴關係，雙方合作上不封頂，隨即，普廷揮軍入侵烏克蘭。川普必須面對、拆解的，便是中俄所定義的「新秩序」，在這個目標之下，美國將被「去霸權化」，而中俄成為唯二的「惡霸」，歐洲的「第三極」只有花瓶的份。可惜，連有些民主國家，仍視中俄為「全球主義」守護者，把「脫全球化」才是救贖斥為反動。

面對中俄為首的邪惡軸心，老態龍鍾的歐洲國家只有慢性處方箋。川普捲土重來，仍未能使民主盟友幡然醒悟。於是，「退群組新群」，為「新美國隊」整隊，成為川普自我賦予的使命。諸如格陵蘭島議題，本質在於中俄搶佔戰略高地於先，北約的歐洲盟友無力捍衛，有賴美國充當「保島」主力，以便那些盟友享受免費午餐！川普主義，能否領導國際走出叢林？誠然前景還有待觀察，但此刻若無川普作為領頭羊，民主世界宛如烏合之眾，遲早淪為戰狼與北極熊的大餐。

就在今天，美國正式退出WHO了。半個月前，川普更宣布退出六十六個國際組織，並可能再增加。有人預測，川普不屑失靈的現有國際運作架構，有意構建「新聯合國」（和平委員會）。可以確定的是，他至少想打造「新美國隊」（美國優先＋公平貿易＋戰略責任），以因應新的時代挑戰。未來三年，想必他會更無懸念地追求「新世界」。某些懷舊的民主國家也許需要時間適應，對勇於創新的國家如台灣則是機會之窗。雲霄飛車已經悄悄啟動，想退群或加賴「新美國隊」者，最好都繫緊安全帶。

