自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》陳玉珍打開天窗說亮話

2026/01/21 05:30

陳玉珍表示，金門跟台灣位階是一樣高的，我是福建人，本來就不是台灣人。（資料照）陳玉珍表示，金門跟台灣位階是一樣高的，我是福建人，本來就不是台灣人。（資料照）

陳玉珍表示：在我們金門人的眼裡，中華民國包括台澎金馬，其中金馬就是福建省；台澎金馬在中華民國裡頭是一樣的位置，金門跟台灣位階是一樣高的；我是福建人，本來就不是台灣人。陳玉珍暢所欲言，有些人聽起來不是味道，但她打開天窗說亮話，直球對決二三五〇萬人的國家認同分歧，也不完全是壞事。

目前的國民黨，認同狀況有點混亂，要選舉的、不想選的，想法不一樣。蔣萬安說：我是台灣人，中華民國的國民。鄭麗文喊：讓台灣人自豪說我是中國人。另外，還有比較「台派」的黨員同志，台澎金馬與對岸各管各的。對「我們是中國人」而言，金馬屬於「福建省」，台澎屬於「台灣省」，兩者同屬中華民國，中華民國又與中華人民共和國同屬一中，萬一「中華民國／台澎」獨立，那麼，金馬就要回歸福建省，回歸中華人民共和國。事實上，「台灣省」、「福建省」早已虛級化，兩蔣時代「虛擬的中華民國」也人亡政息了。

以前，有人主張「金馬撤軍」。在此之前，美國早曾建議蔣氏政權「放棄金馬」。道理很簡單，台澎、金馬的主權地位不同。金馬自古隸屬中國福建省，而台澎在二戰後「地位未定」，不屬於中國、中華民國或中華人民共和國。聯大二七五八號決議，中國代表權由毛取代蔣。故而，「福建省」各縣市，中華人民共和國自得宣示主權。自此，主張「台灣地位未定論」，追求「台灣獨立」者，更沒有理由把台澎、金馬的主權地位混為一談。

內戰敗北，蔣氏政權東遷台灣，仍然保留「福建省政府」，但兩蔣都心知肚明，這個「福建省」是虛的，目的乃是為了「中國代表權」。台澎，兩蔣騙人不騙己，「舊金山和約」並沒有「歸還」中華民國，而是同盟國默許借用。金馬隸屬「福建省」，儘管只是彈丸之地，畢竟是中國領土。有了這點中國領土，蔣氏宣稱的「中國代表權」，才有起碼的根據（地）。當然，比例上不易自圓其說。台澎金馬，二三五〇萬人，金門，十四萬人上下，馬祖，一萬三千人左右。

一九七九年美國與中華人民共和國建交，終於與國際同步接受聯大二七五八號決議。與眾不同的是，美國有個「台灣關係法」。此一國內法，創造了國際法的新例。該法明確限定，「台灣」，係指台灣與澎湖。亦即，不包括金馬這兩個「福建省」轄區。這與「台灣關係法」所取代的「中美共同防禦條約」是一致的。後者也明定：「所有領土等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖」。沒有金馬的「中美共同防禦條約」、「台灣關係法」，兩蔣都欣然接受、歡喜奉行。可見，兩蔣始終明白，他們政權的實際根據（地），就是台澎，金馬只是裝飾品。

「中美共同防禦條約」、「台灣關係法」，都是基於「去金馬化」的空間想像。蔣氏政權借用的台澎，必須朝「台灣治理當局」只代表台澎的法理演進，不能扯上「福建省」島嶼。一個是屬於中國的金馬，一個是不屬於中國的台澎，如果國家認同存有無法跨越的鴻溝，硬要一廂情願把兩者湊成一個國家，在正常國家所沒有的爭論必然會無休無止，一如烏克蘭的頓巴斯，而且，難以擺脫宣稱代表中國唯一合法政府的糾纏。它所圖的，不僅是金馬，更是以金馬為繩索，拉著台澎一起陪葬／嫁。

台澎金馬，二三五〇萬人，有志一同成為一個國家，防止境外敵對勢力，面向未來「同一國」，當然最好。而若台澎將金馬當作一家，自以為是「福建省人」者，認同滑向中國、中華人民共和國，勢必會引起台澎多數國人的不解：難道，二三五〇萬人任其裹挾，認祖歸宗於中華人民共和國，犧牲現有之經濟、民生、民主、自由、主權、人權乎？這個問題，可以暫時逃避，終須理性面對。台澎與金馬「攬作伙」，蔣氏政權遺留的問題，未來如何妥予處理，有識之士必須未雨綢繆。馬關條約（一八九五年）第五條：割讓土地的居民能自由賣掉所有不動產及遷移，條約批准二年後該地的居民將被視為日本國民。兩岸終局，豈能如此？倒是，在憲法層次尋求解決之道以前，本土政黨至少可以考慮停止在金馬活動。認同「中華民國／台澎」的金馬民眾，亦可人、籍遷往台澎，決心做個「民主共同體」成員，不必當專制中國民族主義的俘虜。易言之，台澎、金馬先進行「物理切割」，等待進一步的「法理切割」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書