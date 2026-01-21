社論》陳玉珍打開天窗說亮話

陳玉珍表示，金門跟台灣位階是一樣高的，我是福建人，本來就不是台灣人。（資料照）

陳玉珍表示：在我們金門人的眼裡，中華民國包括台澎金馬，其中金馬就是福建省；台澎金馬在中華民國裡頭是一樣的位置，金門跟台灣位階是一樣高的；我是福建人，本來就不是台灣人。陳玉珍暢所欲言，有些人聽起來不是味道，但她打開天窗說亮話，直球對決二三五〇萬人的國家認同分歧，也不完全是壞事。

目前的國民黨，認同狀況有點混亂，要選舉的、不想選的，想法不一樣。蔣萬安說：我是台灣人，中華民國的國民。鄭麗文喊：讓台灣人自豪說我是中國人。另外，還有比較「台派」的黨員同志，台澎金馬與對岸各管各的。對「我們是中國人」而言，金馬屬於「福建省」，台澎屬於「台灣省」，兩者同屬中華民國，中華民國又與中華人民共和國同屬一中，萬一「中華民國／台澎」獨立，那麼，金馬就要回歸福建省，回歸中華人民共和國。事實上，「台灣省」、「福建省」早已虛級化，兩蔣時代「虛擬的中華民國」也人亡政息了。

以前，有人主張「金馬撤軍」。在此之前，美國早曾建議蔣氏政權「放棄金馬」。道理很簡單，台澎、金馬的主權地位不同。金馬自古隸屬中國福建省，而台澎在二戰後「地位未定」，不屬於中國、中華民國或中華人民共和國。聯大二七五八號決議，中國代表權由毛取代蔣。故而，「福建省」各縣市，中華人民共和國自得宣示主權。自此，主張「台灣地位未定論」，追求「台灣獨立」者，更沒有理由把台澎、金馬的主權地位混為一談。

內戰敗北，蔣氏政權東遷台灣，仍然保留「福建省政府」，但兩蔣都心知肚明，這個「福建省」是虛的，目的乃是為了「中國代表權」。台澎，兩蔣騙人不騙己，「舊金山和約」並沒有「歸還」中華民國，而是同盟國默許借用。金馬隸屬「福建省」，儘管只是彈丸之地，畢竟是中國領土。有了這點中國領土，蔣氏宣稱的「中國代表權」，才有起碼的根據（地）。當然，比例上不易自圓其說。台澎金馬，二三五〇萬人，金門，十四萬人上下，馬祖，一萬三千人左右。

一九七九年美國與中華人民共和國建交，終於與國際同步接受聯大二七五八號決議。與眾不同的是，美國有個「台灣關係法」。此一國內法，創造了國際法的新例。該法明確限定，「台灣」，係指台灣與澎湖。亦即，不包括金馬這兩個「福建省」轄區。這與「台灣關係法」所取代的「中美共同防禦條約」是一致的。後者也明定：「所有領土等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖」。沒有金馬的「中美共同防禦條約」、「台灣關係法」，兩蔣都欣然接受、歡喜奉行。可見，兩蔣始終明白，他們政權的實際根據（地），就是台澎，金馬只是裝飾品。

「中美共同防禦條約」、「台灣關係法」，都是基於「去金馬化」的空間想像。蔣氏政權借用的台澎，必須朝「台灣治理當局」只代表台澎的法理演進，不能扯上「福建省」島嶼。一個是屬於中國的金馬，一個是不屬於中國的台澎，如果國家認同存有無法跨越的鴻溝，硬要一廂情願把兩者湊成一個國家，在正常國家所沒有的爭論必然會無休無止，一如烏克蘭的頓巴斯，而且，難以擺脫宣稱代表中國唯一合法政府的糾纏。它所圖的，不僅是金馬，更是以金馬為繩索，拉著台澎一起陪葬／嫁。

台澎金馬，二三五〇萬人，有志一同成為一個國家，防止境外敵對勢力，面向未來「同一國」，當然最好。而若台澎將金馬當作一家，自以為是「福建省人」者，認同滑向中國、中華人民共和國，勢必會引起台澎多數國人的不解：難道，二三五〇萬人任其裹挾，認祖歸宗於中華人民共和國，犧牲現有之經濟、民生、民主、自由、主權、人權乎？這個問題，可以暫時逃避，終須理性面對。台澎與金馬「攬作伙」，蔣氏政權遺留的問題，未來如何妥予處理，有識之士必須未雨綢繆。馬關條約（一八九五年）第五條：割讓土地的居民能自由賣掉所有不動產及遷移，條約批准二年後該地的居民將被視為日本國民。兩岸終局，豈能如此？倒是，在憲法層次尋求解決之道以前，本土政黨至少可以考慮停止在金馬活動。認同「中華民國／台澎」的金馬民眾，亦可人、籍遷往台澎，決心做個「民主共同體」成員，不必當專制中國民族主義的俘虜。易言之，台澎、金馬先進行「物理切割」，等待進一步的「法理切割」。

