自由廣場》從稅收短徵看台灣財政與經濟結構警訊

◎ 徐守正

財政部資料顯示，二〇二五年全年度稅收實徵約三‧七五兆元，較預算短徵五〇五億元，為台灣五年來首度出現稅收不如預期的情況。短徵幅度僅約一‧三％，財政部解釋部分與入帳時點有關，但若僅以技術性因素帶過，恐怕會忽略更重要的結構訊號。

真正值得關注的，不在於「有沒有短徵」，而在於「哪些稅基正在萎縮」。從稅目來看，去年證交稅等與資本市場高度相關的稅收仍有支撐，但營業稅、營利事業所得稅、貨物稅、土地增值稅等與消費、生產、投資與房市密切相關的稅源，卻普遍未達預期。這反映的不是金融市場失靈，而是實體經濟動能轉趨保守。

這種「資本市場熱、實體經濟冷」的稅收結構，並非今年才出現，而是疫情後逐漸成形。過去數年稅收超徵，部分來自企業獲利高峰與交易量放大，屬高度循環性的收入。當全球景氣趨緩、出口成長放慢、企業投資轉趨謹慎，稅收回歸甚至下修，其實是可預期的結構調整。

更值得警惕的是，政府預算編列是否仍建立在「高成長、常態超徵」的假設上。若稅收潛在成長動能已趨於平緩，預算基礎卻未同步調整，長期將侵蝕財政紀律，也削弱政策可信度。

台灣高度依賴出口與外部環境，全球利率、主要貿易國政策與地緣政治風險，都會快速反映在稅收結構中。當外部不確定性成為新常態，財政思維若仍過度樂觀，風險只會累積。

因此，去年的稅收短徵，並非財政失控的警訊，而是一面提醒制度需要調整的鏡子。成熟的財政治理，不在於年年超徵，而在於能否正視稅基變化，在景氣循環中維持理性、穩健與長期視野。

（作者是自由撰稿人）

