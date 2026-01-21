自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從稅收短徵看台灣財政與經濟結構警訊

2026/01/21 05:30

◎ 徐守正

財政部資料顯示，二〇二五年全年度稅收實徵約三‧七五兆元，較預算短徵五〇五億元，為台灣五年來首度出現稅收不如預期的情況。短徵幅度僅約一‧三％，財政部解釋部分與入帳時點有關，但若僅以技術性因素帶過，恐怕會忽略更重要的結構訊號。

真正值得關注的，不在於「有沒有短徵」，而在於「哪些稅基正在萎縮」。從稅目來看，去年證交稅等與資本市場高度相關的稅收仍有支撐，但營業稅、營利事業所得稅、貨物稅、土地增值稅等與消費、生產、投資與房市密切相關的稅源，卻普遍未達預期。這反映的不是金融市場失靈，而是實體經濟動能轉趨保守。

這種「資本市場熱、實體經濟冷」的稅收結構，並非今年才出現，而是疫情後逐漸成形。過去數年稅收超徵，部分來自企業獲利高峰與交易量放大，屬高度循環性的收入。當全球景氣趨緩、出口成長放慢、企業投資轉趨謹慎，稅收回歸甚至下修，其實是可預期的結構調整。

更值得警惕的是，政府預算編列是否仍建立在「高成長、常態超徵」的假設上。若稅收潛在成長動能已趨於平緩，預算基礎卻未同步調整，長期將侵蝕財政紀律，也削弱政策可信度。

台灣高度依賴出口與外部環境，全球利率、主要貿易國政策與地緣政治風險，都會快速反映在稅收結構中。當外部不確定性成為新常態，財政思維若仍過度樂觀，風險只會累積。

因此，去年的稅收短徵，並非財政失控的警訊，而是一面提醒制度需要調整的鏡子。成熟的財政治理，不在於年年超徵，而在於能否正視稅基變化，在景氣循環中維持理性、穩健與長期視野。

（作者是自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書