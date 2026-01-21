自由廣場》﹙鏗鏘集﹚守護台灣得來不易的民主

◎ 李敏勇

從神權、君權到民權是近現代國家的政體演變，民權國家的民主制有普遍民主，也有號稱人民民主的共產專政體制。仍以中華民國為名的台灣已進入普遍民主制，而中華人民共和國代表的中國是號稱人民民主制的共產黨專政。台灣的民主得來不易，需要共同守護。

仍在神權體制的國家，伊朗就是。曾經已是君主制的伊朗，巴勒維王朝時期被推翻，經柯梅尼、哈米尼兩位宗教領袖統治，其地位高於總統。昔日革命推翻巴勒維王朝，現在面臨被人民推翻的群眾運動，巴勒維之子在海外鼓動返復君權風潮。民權國家的潮流早在歐洲以共和總統制的法國和一些總統制，和保留國王為虛位元首的君主立憲制就已形成，這是民權運動的第一波。第二波是共產革命，並非普遍民主制。

請繼續往下閱讀...

中華民國取清帝國而代之，是民主革命包裝民族革命。清帝國若非滿人帝國，或許中華民國也可能是君主立憲制國家，但漢人中心主義不可能尊滿人為帝。但中華民國只在本土維持三十八年，算是短命國家。若非戰後代表盟軍接收的台灣容留，不可能再倖存七十八年。

中華人民共和國已建政七十八年，並非普遍民主制國家，政權改變不是經由選舉，而須經由革命。蘇聯一九二二年建立，一九九一年解體，維持六十九年，重構成許多不同主權國家。東歐洲諸國的共產統治體制從二戰後一九四五年到一九八九年，不到半世紀。普遍民主制由通稱保守政黨的右翼和激進政黨的左翼，經由人民選舉授權執政，不同政黨在議會監督。世界上的穩定國家都是普遍民主制國家，因為政權有競爭機會，無須經由武裝革命。

中華民國在容留的台灣已形成普遍民主制國家，在國際上以台灣識別。生活在台灣的人民應該體認民主化的得來不易，好好共同維護、深化民主。而非縱容一些刻意糟踏台灣這邊仍以中華民國為名，在民主之路深化的國家。 台灣的民主化，凸顯台灣不同於中華人民共和國，而是一個獨立國家。普遍民主制對中國是有威脅的，台灣形同中國的民主燈塔，照亮中國的黑暗面。中國的威脅其實是為了保護其專制政權，並非為了中國。

當前國會在野黨的議事杯葛，中國國民黨是為了顛覆民進黨的執政，民眾黨附和另有盤算，破壞台灣的民主化機制。中國國民黨似已認為沒有執國家大政的機會，轉而乞伏中國，尋求戴罪立功。民眾黨的角色扮演是為了掩護柯的貪污罪嫌，讓這個黨失去在台灣發展的機會。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法