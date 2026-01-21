自由廣場》不小心帶出30秒 無法淡化機密會議的底線

◎ 余夢蝶

立法院外交及國防委員會日前召開機密會議，審議攸關國家安全的一‧二五兆元國防特別預算，卻發生民眾黨主席黃國昌違規攜出機密文件爭議。儘管他事後以「不小心、只有三十秒」作為說明，彷彿時間夠短，違規就能被淡化。然而，如此論述不僅無助於釐清責任，反而模糊制度應有的底線。

依《立法院議事規則》第四十八條規定，秘密會議中的機密文件「不得攜出會場」，條文並未區分時間長短，也不存在任何例外情形。只要文件離開會議室，即已構成違規。法律的功能在於劃清界線，而非事後依個人說法重新詮釋對錯。若「只帶走一下」即可被合理化，制度的約束力也將隨之瓦解。

更重要的是，秘密會議本就非一般會議，其程序設計極為嚴謹。會前需清場與掃描，與會者必須簽署保密切結書，手機與通訊設備全面管制；機密文件逐份編號並加註浮水印，離場前由專責人員回收。這一連串制度安排，正是為了防止任何形式的疏失發生。在如此明確且多重的防線之下，還出現攜出機密文件的情況，若僅以「失誤」一語帶過，恐怕難以回應社會對立委專業與自律的合理期待。

國防特別預算不只是財政或政治議題，更牽動國家安全與國際信任。國會的角色，不僅在於監督行政部門，更包括對自身行為的高度自我約束。當最基本的機密會議紀律都無法被嚴肅看待，人民自然有理由質疑，國會是否仍具備守護國安所需的制度自覺與責任感。

機密文件不得攜出會議室，並非苛責個人，而是所有立法委員必須共同遵守的最低標準。唯有嚴守法律與程序，國會監督國防的正當性，才能真正站得住腳。

（作者是法務人員）

