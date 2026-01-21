自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚偷雞摸狗不是美國人的作風

2026/01/21 05:30

美國的川普總統與歐盟就格陵蘭問題處於緊張關係。一直有人把川普當作門羅主義者，但他在第二任開始就表達要控制巴拿馬運河、加拿大與格陵蘭，就顯示了他的雄才大略，歷任美國總統少有能及其高瞻遠矚者，真的要讓美國再偉大，甚至更偉大。只是他的表達方式太過簡單直接，從而引發反彈，這是他長期從商養成的習慣與個性。其實這是居高臨下的叫價，後續的談判才是關鍵，國務院與戰爭部充當主要角色，最後再由川普拍板。儘管有些事不是那樣完美，但在亂世之下也只能如此以快刀斬亂麻。

美國想要什麼，就公開說出來，須符合美國利益也直言不諱。哪裡像中國明明是為自己利益，卻口蜜腹劍說是為了對方好。習近平、王毅這兩三年的外交活動就是推銷中國電動車、基礎建設等過剩產品，卻大談開放、公平、自由貿易。那些缺乏政治經驗的國家領導人以為可以將自己的產品銷往中國大市場，而中國的產品成本比自己高，所以是自己佔便宜。豈料一簽下自由貿易協定，中國產品就立即不問成本、甚至國家補貼低價傾銷，把對方的中小企業先打垮再說；而沒有國家點頭，中國沒有企業會進口其他國家產品。中國就如此設下陷阱。

巴拿馬運河、加拿大、格陵蘭這三個目標最終都指向中俄兩國。這與巴拿馬、加拿大、歐盟的目標一致。最糟的是新任加拿大總理卡尼竟然跑去中國與共產黨建立夥伴關係來對抗美國，背叛了他競選時宣稱「中國是國家安全最大威脅」的主張，讓加拿大人受騙。當正在訪問台灣的加拿大議員奉召提前回國，避免影響卡尼訪問中國時，我就感到不妙了。

而與加拿大、美國同是五眼聯盟的英國，首相施凱爾為了討好共產黨作為他訪問天朝的見面禮，竟然要不顧內部、民眾及輿論的強烈反對，不擇手段準備批准中國在倫敦市區建造的威脅英國與歐洲安全的超級大使館。難道他不知道共產黨如何在香港問題上欺騙他們，而要同流合污？這個大使館將成為中國領土，共產黨在裡面搞什麼，英國都難以干預。九十九年前，中國奉系軍閥張作霖就是不顧國際準則攻入蘇俄駐中國大使館，繳獲大量蘇俄干預中國內政的文件而絞死裡通蘇俄的中共建黨二號人物李大釗。

雖然作為丹麥自治領土的格陵蘭表示反對併入美國，不願做美國人，但是如果它面對的是中俄的入侵，還不是要依靠美國的保護？烏克蘭就是現實的例子。如果現在就與美國達成某種互利的合作或合併協議，不但美國將大大加強格陵蘭的軍事防衛力量，而且也可以廣泛開發格陵蘭的資源，這對全球民主國家都是好事。

美國人不做偷雞摸狗的事，所以前台積電副總裁羅唯仁被英特爾偷偷挖角帶槍投靠，不但與川普無關，也與英特爾的真正美國人無關。那個人終將暴露出來。

（作者林保華為資深時事評論員）

