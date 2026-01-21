自由廣場》日中角力下的國會解散 高市早苗的戰略考量

◎ 王輝生

日本首相高市早苗宣布，將於廿三日眾議院開議時「冒頭解散」國會。她指出，外交與安全保障政策若缺乏國民強而有力的支持，將難以推動，並特別以中國近期在台灣周邊的軍事演習為例，強調日本正面臨嚴峻的國際情勢。至於她在國會就「台灣有事」的答辯，所引發的日中風暴及在野黨的質疑，高市決定直接訴諸民意，交由選民裁決。

中國對高市答辯反應激烈，並非偶然，其背後至少潛藏三層因素：

請繼續往下閱讀...

一、中國處境艱難：其內部政經軍三方壓力交織。高市在國會直言地緣政治現實，無異公開戳破其長期鼓吹「台灣問題內政化」的敘事，因此勢必藉由對外強硬以轉移內部壓力。

二、日中新仇舊恨：高市上任後積極布局外交與安保議題，展現鮮明的政治風格，內閣支持率居高不下，使中國心存忌憚。她在國會的答辯，不僅喚醒日本社會的危機意識，也讓中國如芒刺在背，難以坐視。

三、美中相互探底：由於美國川普總統將於四月訪中，北京估計華府在此之前不會對其採取果斷行動，因而對日本加強施壓，以測試日美的底線。

然而，點燃這場日中硝煙的人，正是立憲民主黨岡田克也前幹事長，他兼具「日中友好議員聯盟」副會長之職，在國會質詢中，特意以具體的「巴士海峽若遭封鎖」為例，詢問是否構成日本存立危機？迫使剛上任的高市首相表態。高市雖依循法律據實答辯，卻引來立憲、公明等親中政黨的圍攻與中國連番的文攻武嚇，要求高市撤回發言。由於理屈氣弱，結果適得其反，不僅未能削弱高市的威信，反而促其支持率節節上升。

「台灣有事」是否構成日本存亡危機？本是需要冷靜討論的現實問題，卻在政黨攻防中被高度政治化。在朝小野大的國會結構下，重大安全議題動輒受阻。與其在內耗中空轉，不如及早訴諸民意、凝聚共識、鞏固領導核心。唯有取得人民清楚授權，日本才能在瞬息萬變的東亞局勢中作出負責任的選擇，並如高市所言「創造有利於與中國進行長期對話的環境」。

（作者是日本開業醫師、京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法