自由廣場》給陳玉珍代表的金門一個選擇

◎ 張國財

曾經在鄭弘儀主持的政論節目《鄭知道了》中，脫口而出「北京中央」的金門立委陳玉珍，近日又語出驚人表示「我本來就不是台灣人，是中華民國國民，福建省金門人」、「金門不屬於台灣」！

的確，說來弔詭且荒謬，正宗的中國（中華人民共和國）早就宣告中華民國已於一九四九年滅亡；此亦經蔣介石於一九五〇年三月十三日親口認證。國際社會也習慣稱呼我們是台灣，而非中華民國！馬英九們在習近平或中國芝麻官面前，更是講都不講「中華民國」四個字！還在言必稱「中華民國」的陳玉珍，實在欠缺國際觀！

其次，由於對「台灣」定義與認同的分歧，陳玉珍講的可以說對，也可說不對！從法律、政治與地理的觀點來說：廣義（也是約定俗成）的「台灣」，包含台灣島、澎湖群島、小琉球、蘭嶼、綠島、金門群島、烏坵島、馬祖列島、太平島、東沙島等我政府實際統治的地區；維基百科說，目前台灣有六個直轄市、十三縣（含金門、馬祖二縣）和三市，所以坊間媒體有全台廿二縣市的習慣用語！

狹義的「台灣」，則專指台灣島本身（所以才有台澎金馬並列的習慣用語）。所以，陳玉珍的「金門不屬於台灣」、「金門人不是台灣人」，狹義講是對的、有道理的，廣義講是錯的、沒道理的！

問題是，今天國人再自然不過的「台灣」，以及國際社會認知的Taiwan，都是指廣義的台澎金馬的本島＋離島＋外島，而非狹義的台灣本島本身。《台灣關係法》第十五條第二款的the term “Taiwan” includes⋯⋯ the islands of Taiwan and the Pescadores，台灣一詞絕非只含台灣本島與澎湖群島，還包含未及一一指名的小琉球、蘭嶼、綠島、龜山島等，殆無疑問；尤其在美國對中國採模糊政策的年代，把金門群島、馬祖列島、太平島、東沙島等敏感地方隱藏在the islands of Taiwan內，不是合理又高招嗎？

當然，鑒於金門、馬祖的尷尬地理位置，也尊重陳玉珍訴求的「許多金門人不認同自己是台灣人」，更避免落人台灣人霸凌金門、馬祖人之口實，陳玉珍眼中的台灣人，應該樂見金門、馬祖人來一次公投，決定他們自己是要當「北京中央」治下的中國人，還是台灣總統府治下的台灣人？

（作者是大學退休副教授）

