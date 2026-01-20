自由廣場》別讓新聞身分成為滲透管道

◎ 郭健國

偵查未終，人人無罪推定；在判決確定前，任何人都不該被獵巫。但無罪推定，不等於社會必須裝睡。因為國安破口不是「定罪那天」才形成，而是「我們習慣鬆散」的那一刻就已擴大。

近日傳出媒體從業人員涉國安法遭羈押禁見。司法會用證據說話，我不預判個案成罪與否；但若指控最終屬實，這不是單純的「採訪越界」，而是把記者身分當鑰匙，去開本不該打開的門；把新聞自由當遮羞布，去遮掩不該存在的交換。那不是失誤，是選擇；不是踩線，是跨線；不是新聞，是滲透。

台灣在灰色地帶壓力測試之下，資訊戰與滲透戰早已把「入口」當戰場。媒體本應是公共監督者，絕不能成為對手的通道。更現實的是：一旦出現「可被複製的破口」，損害的不只一家公司或一名記者，而是整個新聞專業的信用，以及人民對民主制度的基本信任。

因此，問題不能只停在道德譴責。媒體機構必須補上制度：涉軍、涉機敏採訪要有風險評估與可追溯流程；利益衝突要申報；不明資源與金流要禁止、要可稽核；高風險議題要雙重審查；內部吹哨要保護。沒有內控的自由，只是把國安交給運氣。

政府也必須做兩件事：一方面強化反滲透的制度工程（證據、金流、接觸鏈與追責機制）；另一方面堅守界線，不能拿國安當棍子打正常採訪，否則就是以「保衛」之名傷害民主之實。

自由要靠規矩守住，不靠運氣撐住。偵查未終仍須警醒：如果指控屬實，這是對台灣的背叛；如果指控不實，也是一記警鐘—媒體入口、制度邊界與安全文化，都該從此刻開始補起。

（作者是國會助理工會理事）

