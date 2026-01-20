自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（北社評論）台美關稅談判 值得更客觀的評價與肯定

2026/01/20 05:30

◎ 劉名寰

台美關稅談判歷經九個月交涉後傳來捷報。此次台灣爭取到與日、韓相同的十五％關稅，且沒有額外關稅疊加，為台灣產品進入美國市場創造了更公平的競爭環境。

回顧近一年來台美談判轉折，更凸顯此次成果的難能可貴。去年四月川普政府祭出「對等關稅」，台灣最初被設定卅二％關稅稅率，儘管隨後美國一度宣布關稅暫緩實施，但在去年八月更新稅率時，台灣仍被設定廿％。

當時瀰漫在台灣產業界的集體焦慮，至今仍令人印象深刻；尤其隨著去年日、韓和美國相繼達成協議後，國內產業界擔憂一旦台灣關稅率高於日、韓等競爭對手，未來我國產品銷往美國市場將居於劣勢。令人欣慰的是，我國談判團隊在面對美國的高度壓力下，順利完成談判任務，談判成果也獲得產業界的廣泛肯定。

然而，就在台美談判結果揭曉後，部份人士開始抨擊台美談判「談得不好」，認為關稅比照日、韓是最起碼的要求，以及赴美投資二千五百億美元會掏空台灣等批評。持平而論，這些批評忽略了台灣對美談判在起跑點的根本困難，以及談判結果的實質內容，同時也低估了台美經貿合作對台灣產業發展的重要性。

二〇二四年台灣對美順差金額為七三九億美元，是美國第六大逆差國；二〇二五年前十月台灣對美順差已來到一一一八億美元，成為美國第四大逆差國，金額更超過日、韓對美順差總額。面對持續增加的對美順差，可想見我方談判團隊承受的壓力，這是台灣對美談判時，不同於日、韓的一大挑戰。

其次，此次台美談判結果對比日、韓毫不遜色。除與日、韓齊平的十五％關稅，台灣更獲得美國二三二條款的最惠國待遇。另一方面，台灣承諾由企業自主投資美國二千五百億美元，搭配政府等額的信用擔保，這項安排未設定履行期限，也不會對台灣資金造成排擠。去年台灣超額儲蓄已超過五兆新台幣，資金適度前往海外投資，不僅能讓企業槓桿國外生產資源，也有助於減輕過多資金助長資產泡沫的壓力。

雖然這次談判是在美國關稅背景下促成，但就實質意義而言，談判團隊已為我國產業爭取到能與其他國家公平競爭的有利條件，也促成美國承諾與台灣建立雙向投資機制，共同推動台灣發展下世代新興產業。我國談判團隊的專業與努力，值得社會給予更客觀的評價與肯定。

（作者是北社理事兼法政財經組副召集人、經濟學者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書