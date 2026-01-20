自由廣場》（北社評論）台美關稅談判 值得更客觀的評價與肯定

◎ 劉名寰

台美關稅談判歷經九個月交涉後傳來捷報。此次台灣爭取到與日、韓相同的十五％關稅，且沒有額外關稅疊加，為台灣產品進入美國市場創造了更公平的競爭環境。

回顧近一年來台美談判轉折，更凸顯此次成果的難能可貴。去年四月川普政府祭出「對等關稅」，台灣最初被設定卅二％關稅稅率，儘管隨後美國一度宣布關稅暫緩實施，但在去年八月更新稅率時，台灣仍被設定廿％。

請繼續往下閱讀...

當時瀰漫在台灣產業界的集體焦慮，至今仍令人印象深刻；尤其隨著去年日、韓和美國相繼達成協議後，國內產業界擔憂一旦台灣關稅率高於日、韓等競爭對手，未來我國產品銷往美國市場將居於劣勢。令人欣慰的是，我國談判團隊在面對美國的高度壓力下，順利完成談判任務，談判成果也獲得產業界的廣泛肯定。

然而，就在台美談判結果揭曉後，部份人士開始抨擊台美談判「談得不好」，認為關稅比照日、韓是最起碼的要求，以及赴美投資二千五百億美元會掏空台灣等批評。持平而論，這些批評忽略了台灣對美談判在起跑點的根本困難，以及談判結果的實質內容，同時也低估了台美經貿合作對台灣產業發展的重要性。

二〇二四年台灣對美順差金額為七三九億美元，是美國第六大逆差國；二〇二五年前十月台灣對美順差已來到一一一八億美元，成為美國第四大逆差國，金額更超過日、韓對美順差總額。面對持續增加的對美順差，可想見我方談判團隊承受的壓力，這是台灣對美談判時，不同於日、韓的一大挑戰。

其次，此次台美談判結果對比日、韓毫不遜色。除與日、韓齊平的十五％關稅，台灣更獲得美國二三二條款的最惠國待遇。另一方面，台灣承諾由企業自主投資美國二千五百億美元，搭配政府等額的信用擔保，這項安排未設定履行期限，也不會對台灣資金造成排擠。去年台灣超額儲蓄已超過五兆新台幣，資金適度前往海外投資，不僅能讓企業槓桿國外生產資源，也有助於減輕過多資金助長資產泡沫的壓力。

雖然這次談判是在美國關稅背景下促成，但就實質意義而言，談判團隊已為我國產業爭取到能與其他國家公平競爭的有利條件，也促成美國承諾與台灣建立雙向投資機制，共同推動台灣發展下世代新興產業。我國談判團隊的專業與努力，值得社會給予更客觀的評價與肯定。

（作者是北社理事兼法政財經組副召集人、經濟學者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法