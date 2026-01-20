自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》互利共生 台灣晶片讓美國再次偉大

2026/01/20 05:30

◎ 林正二

在川普推動美國「再次偉大」與「美國優先」策略下，台美達成十五％對等關稅不疊加、半導體享有二三二條款最優惠待遇、相互投資，並以台灣模式與美國合作打造高科技園區的經貿協議。未來台灣可在互利共生下，透過台美經貿交流與高科技產業合作，建構雙方更緊密的關係，不僅有助於我國經濟成長，也可強化台美戰略關係，提升台灣「抗中保台」的力量。

川普第二次就任總統後，推動美國再次偉大的政策。內政方面，川普強化美國製造業，創造就業機會，提升經濟，其中半導體產業尤為關鍵，因全世界獲利名列前茅的蘋果、輝達、谷歌、超微、高通等美國科技大廠皆仰賴台積電供應晶片。對外政策方面，川普秉持美國優先原則，以現實主義推動外交戰略，透過與民主國家在能源、高科技、經貿、地緣戰略與軍事的全方位合作，強化美國政經利益。

近年中國崛起後，在南海、東海與台海等地區不斷擴增武力，衝擊印太地區的和平穩定，影響美國利益。由於台灣是美國印太戰略中對抗中國的關鍵樞紐，在中國窮兵黷武、擬與美國搶奪霸權、主導國際秩序，美中對抗愈趨激烈之際，美國除加強對台軍售與雙方軍事合作訓練外，因擬提振國內經濟，強化高科技、製造業與軍工產業，將急起直追的中國拋在後面，與我國達成對我出口有利的十五％關稅與最惠國待遇，並在土地、人力、水電配合與免關稅的優惠條件下，希望台積電在美國增建五廠。此舉除可協助美國建立完整的半導體供應鏈，打造高科技園區，促進再工業化，實現再強大的目標外，亦可強化國防工業，出售、提供更多先進武器給我國，增進我「抗中保台」的力量，鞏固美國在西太平洋的利益。

美國是台積電全球最大的市場，因產能已滿，台積電在先進製程技術不外流的原則下，在美增資擴廠，以滿足市場需求。台灣擁有密集的晶圓廠群，預估美國擴廠後的產能僅約台積電全球產能的十分之一，不影響台積在台增加十二條生產線的擴產與先進晶片產製。

此次台美貿易協議將台美安全關係與經貿利益緊密相扣，透過台灣半導體深度嵌入美國本土供應鏈，台灣的生存與美國的科技領先地位（AI和軍事晶片等）成為生命共同體。這項互惠關係提升台灣整體經濟體質，也讓台灣在面對中國武力威脅時，有更厚實的經貿籌碼獲得美國支持。這是將「台灣經驗」轉化為「全球戰略價值」的成功案例。台灣正透過實質的利益互補，在川普的現實主義外交中，走出不同於其他國家的夥伴道路。

（作者是退休駐美外交官員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書