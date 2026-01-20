自由廣場》互利共生 台灣晶片讓美國再次偉大

◎ 林正二

在川普推動美國「再次偉大」與「美國優先」策略下，台美達成十五％對等關稅不疊加、半導體享有二三二條款最優惠待遇、相互投資，並以台灣模式與美國合作打造高科技園區的經貿協議。未來台灣可在互利共生下，透過台美經貿交流與高科技產業合作，建構雙方更緊密的關係，不僅有助於我國經濟成長，也可強化台美戰略關係，提升台灣「抗中保台」的力量。

川普第二次就任總統後，推動美國再次偉大的政策。內政方面，川普強化美國製造業，創造就業機會，提升經濟，其中半導體產業尤為關鍵，因全世界獲利名列前茅的蘋果、輝達、谷歌、超微、高通等美國科技大廠皆仰賴台積電供應晶片。對外政策方面，川普秉持美國優先原則，以現實主義推動外交戰略，透過與民主國家在能源、高科技、經貿、地緣戰略與軍事的全方位合作，強化美國政經利益。

近年中國崛起後，在南海、東海與台海等地區不斷擴增武力，衝擊印太地區的和平穩定，影響美國利益。由於台灣是美國印太戰略中對抗中國的關鍵樞紐，在中國窮兵黷武、擬與美國搶奪霸權、主導國際秩序，美中對抗愈趨激烈之際，美國除加強對台軍售與雙方軍事合作訓練外，因擬提振國內經濟，強化高科技、製造業與軍工產業，將急起直追的中國拋在後面，與我國達成對我出口有利的十五％關稅與最惠國待遇，並在土地、人力、水電配合與免關稅的優惠條件下，希望台積電在美國增建五廠。此舉除可協助美國建立完整的半導體供應鏈，打造高科技園區，促進再工業化，實現再強大的目標外，亦可強化國防工業，出售、提供更多先進武器給我國，增進我「抗中保台」的力量，鞏固美國在西太平洋的利益。

美國是台積電全球最大的市場，因產能已滿，台積電在先進製程技術不外流的原則下，在美增資擴廠，以滿足市場需求。台灣擁有密集的晶圓廠群，預估美國擴廠後的產能僅約台積電全球產能的十分之一，不影響台積在台增加十二條生產線的擴產與先進晶片產製。

此次台美貿易協議將台美安全關係與經貿利益緊密相扣，透過台灣半導體深度嵌入美國本土供應鏈，台灣的生存與美國的科技領先地位（AI和軍事晶片等）成為生命共同體。這項互惠關係提升台灣整體經濟體質，也讓台灣在面對中國武力威脅時，有更厚實的經貿籌碼獲得美國支持。這是將「台灣經驗」轉化為「全球戰略價值」的成功案例。台灣正透過實質的利益互補，在川普的現實主義外交中，走出不同於其他國家的夥伴道路。

（作者是退休駐美外交官員）

