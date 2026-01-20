自由廣場》格陵蘭風波下的美國盟友危機

◎ 魏世昌

近來，美國總統川普為了將格陵蘭納入美國勢力範圍，不惜對北約歐洲盟邦揮舞關稅大刀，甚至揚言動武。此舉不僅引發歐洲強烈反彈，也讓外界質疑，美國是否正以政治盤算，動搖其維繫共同價值的同盟根基。

川普威脅對八個北約盟國加徵關稅，理由與貿易失衡無關，完全出於地緣政治考量。將關稅手段武器化，等同於從經濟層面對盟友開戰，也模糊了盟友與俄羅斯、中國等戰略對手之間的界線。

更令人不安的是，衝突的起點僅是部分盟友派遣少量部隊前往格陵蘭進行例行訓練，這原本正是北約合作的常態。美方卻以關稅與威脅回應，這樣的作法對美國不利、對美國企業不利、對盟友同樣不利，卻正好遂了俄羅斯總統普廷、中國國家主席習近平，以及其他希望看到北約分裂的對手之意。

美國財政部長班森特宣稱，歐洲的「軟弱」使得由美國掌控格陵蘭成為維持全球穩定的必要之舉。然而，格陵蘭的安全本就屬於北約集體防衛的一環。若防衛能力不足，應透過同盟內部合作強化安全，而非以懲罰性手段削弱互信。更關鍵的是，這種立場已開始動搖原本牢固的跨大西洋關係。為回應美方最新關稅威脅，歐盟領袖決定召開緊急會議，討論反制措施。歐盟官員坦言，成員國一方面希望保留談判空間，另一方面也不得不為關係惡化預作準備，以免衝擊北約與歐洲安全。

知情人士指出，歐盟正重新檢視一份規模高達九三〇億歐元的美國商品報復性關稅清單。這份清單早前已獲批准，只因先前達成貿易協議而暫緩執行，如今是否重啟，再度成為焦點。此外，歐盟也評估動用二〇二三年通過的「反脅迫工具」，限制外國企業進入歐盟市場。法國總統馬克宏已公開呼籲，應認真考慮啟用此機制。這些動向本身，就是同盟裂痕擴大的明確警訊。

積極以脅迫手段奪取盟友領土，無論從戰略或歷史角度，都顯得極不明智。這不僅傷害川普的歷史定位，也削弱他多年來要求盟國提高防務責任、強化北約嚇阻力的努力。當「強化同盟」與「威脅盟友」同時成為政策手段，其內在矛盾終將反噬美國本身。

美國真正的國家安全，從來不是靠關稅與恫嚇換來，而是建立在一個穩固、可信、願意共同承擔責任的民主同盟體系之上。若為了格陵蘭而動搖北約根基，美國即便在地緣政治上有所收穫，失去的，恐怕將是支撐其全球影響力的戰略核心。

（作者是資訊工程師）

