自由廣場》不是談判失敗是反對失靈 在野黨別酸了

◎ 林逸民

自川普高舉「對等關稅」，全世界所有國家雞飛狗跳，各國使節絡繹不絕往返美國，就是為了想辦法取得比別人更佔優勢的關稅條件，當各國關稅條件一一揭曉，唯獨台灣遲遲未公布。

談判過程中，在野黨不斷製造各種謠言，聲稱台灣要遭課高關稅，最後，台灣得到與日、韓齊平十五％的條件，早先在野黨人的各種高關稅「預測」，證明全是含血噴人。

最讓人莞爾的是，紐約時報提前曝光十五％關稅數字，適逢民眾黨黃國昌竄訪美國，國眾兩黨支持者竟然在網路上吹捧稱是黃國昌促成關稅談判勝利，也就是說，他們其實都心知肚明談判是成功的。

隨著竄訪細節逐漸公開，台灣人逐漸發現黃國昌赴美並無任何影響力，這時同一批人，竟然對貿易談判結果全面抹黑，說是喪權辱國。才剛剛說是重大成就，突然就變成喪權辱國，這種言論可說不值一哂。

過去韓、日對美國的貿易條件其實優於台灣，先前多項台灣輸美項目稅率高於日、韓，如今台灣卻因同樣取得十五％不疊加關稅的條件，稅率全面與日、韓齊平下，台灣的所有出口產業有平等的立足點與日韓競爭。

中國的關稅四十七％，遠高於台灣的十五％，因此能顯著地有助於台灣產業擺脫中國「紅海」的糾纏，台商將大舉回流台灣，綁在中國者則必然倒閉，難怪親中政黨要如喪考妣，謾罵不休。

台灣企業投資美國二千五百億美元，其實是早就該做的事，事實上，就個人所知，台灣幾大電子企業既定計畫要投資美國的金額相加，就已經差不多滿足這個數字。台灣高額貿易順差累積大量美元外匯，企業大舉換回美元投資美國，也可減緩台幣的升值壓力，讓毛利率較低的產業能喘口氣。

台積電的股東中如今大部分是外資，赴美投資，其實大體並非「用掉台灣的錢」，只會加深台美之間的緊密聯繫。

台灣總是欽羨歐美有跨國大企業，當自己的台積電羽翼豐滿，要飛向世界，在最重要的市場投資以利就近供應時，本應歡欣慶祝，在野黨卻每天崩潰；過去台商大舉前往中國是因為廉價勞工的製造條件，那才是百分百的掏空，當時親中的在野黨卻是高喊與中國結合才有未來。

關稅談判是否還能爭取到更好條件，例如透過更靈活的條件運用，爭取到比日、韓還優惠？行政團隊當然永遠要自我要求、精益求精。但是，做到跟日韓稅率齊平，已經非常成功，企業界也普遍肯定，在野黨人就別再為反對而反對了。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

