社論》「十一傻們」的病態心理解析

2026/01/20 05:30

台美關稅敲定。（圖取自美商務部長盧特尼克X）台美關稅敲定。（圖取自美商務部長盧特尼克X）

我國與美國對等關稅談判，達成稅率調降為十五％且不疊加、半導體及衍生產品二三二條款最惠國待遇、以「台灣模式」擴大台美科技產業供應鏈合作並開創在美產業聚落，以促進經貿平衡，推進戰略經濟夥伴關係。台美歷經九個月談判，賴清德總統督導，府院跨部會投入，是我國強化與美國鏈結、產業上進升級、增進經濟及安全保障的大事，台灣產業界與國際媒體普遍叫好，殊屬不易。

國際間經貿談判，通常過程有攻有守，結果有得有失。美國因係全球最大進口國，平均關稅且為各國最低者之一，川普上任前即認定被佔了便宜，乃祭出對等關稅以求公平。我國去年對美出超達一千五百億美元，川普政府最初決定課以三十二％稅率，高於日、韓等國，這是主因。雙邊經貿大勢如此，談判時我方戰戰兢兢，力求降低稅率，爭取優惠，平衡貿易，且就美方最在意的高級晶片供應鏈，因勢利導而強化雙方科技結盟，以建立戰略經濟夥伴關係，目標大致達成。

正因如此，股市聞訊大漲指數創新高，產業界大都歡迎談判結果；科技與機械、工具機、汽車零組件等台灣生產，且以美國為主要市場的傳統百工百業，對等關稅陰霾減退，迎來及時雨。工業總會高度肯定其對台灣整體出口環境實質正面效益，有助穩定產業信心。同時，除了承諾提供土地、水電、基礎設施、稅收優惠及簽證支持，以利台灣企業前往設廠，美國還將有國家隊前來台灣投資安控、國防、人工智慧及半導體產業。

至於國際主要媒體，大致認為這是半導體回流美國的重要一步，符合華府降低對亞洲供應鏈依賴戰略；同時強調台灣的「矽盾」仍具韌性，只要留住先進製程，核心技術不外移，全球半導體的戰略地位不致削弱。南韓是競爭對手，對我國所獲半導體關稅豁免大為緊張，但美方已表明，台灣標準不直接套用南韓，須另行個別談判。

談判告一段落，正是我國各方積極努力，全面因應新局的時候。台美投資合作備忘錄與對等貿易協議，對我國都是有機會也有挑戰，整體經濟產業的調整及精進工作，隨之將至。

不過，台灣內部有一幫人總見不得台灣好；平日唱衰台灣，遇有大事，常做惡意負面解讀。近年因政治惡鬥日甚，他們更錯亂敵我關係，與中國同一個鼻孔出氣，隔海唱和迎合其對我認知作戰。最近的例子，是本月初委內瑞拉遭美國突襲，馬杜羅總統被捕，其間即有若干名嘴、政客論斷失準，招致訕笑。他們有的反美疑美，有的為中國吹噓，還有的為馬杜羅張目。奇言怪論，摃龜出醜，被稱「十一傻」。

台美關稅談判有重大突破，同一類型的「十一傻」也大肆蠢動。中國國民黨主席鄭麗文為此中之尤，惡毒語言盡出。在她看來，談判黑箱作業，台灣任人宰割，結果不堪，殺雞取卵，產業外移掏空，國難當頭，非常痛心。「話題女王」這番發言，與中國國台辦發言人朱鳳蓮如出一轍：美國對台灣經濟掠奪，產業抽血；台灣政府未談先跪，打左臉送右臉。鄭麗文如此，其他「十一傻們」也賣力演出：護國神山付天價送美國、斷送命脈、台積電變美積電、產業空心化、出賣台灣、債留子孫、黑箱賣台換保護、賴政府幫川普數鈔票…。

這些隔海唱衰唱和，完全禁不起事實檢驗。台積電公開聲明「樂見台美達成穩健貿易協議」，董事長魏哲家表示，企業決策以滿足客戶為優先，海外生產佈局「並非取代台灣」。財務長黃仁昭受訪也申明依客戶需求擴大投資美國，最先進製程留台灣。另據美國商務部說明，台積電二〇二五年承諾投入的一千億美元，已計入台灣企業將投資的二千五百億美元中。事實上，台積電採「台灣為核心、海外為戰略支點」全球佈局模式，根留台灣；先進製程二〇三〇年預計台灣八十五％、美國十五％；二〇三六年台灣八十％、美國二十％。有如美國上市公司美光來台灣投資三十年、總額逾新台幣一兆元，並未成為「台光」。

「十一傻們」極力抹黑有利台灣的大事，近年隨中國認知作戰而猖獗，且因政治鬥爭而趨於病態，政媒幫腔，名嘴、網紅為求流量不擇手段，即使對經貿無知者也放言高論，好做膝蓋式反應。從早年鼓吹大膽西進，助長中國經濟與軍事崛起，禍害台灣，現今詆毀台美談判，好事說成壞事，散佈恐慌與失敗主義。台灣要挺立強大，破除「十一傻們」興風作浪，是社會心理建設一大要務。

