社論》對美關稅談判的重大勝利

台美雙方簽署MOU後合影。由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署大使葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大?。（行政院提供）

台灣史上最艱難的關稅談判，最近有了佳音。台美雙方在美國商務部共同簽署MOU，達成「台灣對等關稅調降為十五％且不疊加」、「半導體及半導體衍生品等二三二關稅取得最優惠待遇」、「擴大供應鏈投資合作」與「深化台美AI戰略夥伴關係」四項共識。台灣承諾企業自主投資美國二五〇〇億美元，並提供最高二五〇〇億美元的企業赴美投資授信額度；美方亦承諾投資台灣AI、國防等五大信賴產業。談判結果既降低台灣出口美國的關稅負擔，也提供美國再工業化的助力，是一項雙向互惠的重大成就。

據主談的行政院副院長鄭麗君表示，我方在談判中取得兩個最優惠待遇︰一是對等關稅十五％且不疊加，這是美國逆差國中最低稅率；二是美國未來若課徵二三二條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」。談判結果公布，工商團體全面肯定，台股大漲，產業界則無論科技業或傳統產業更是一片歡呼之聲。然而紅統化的藍營、紅媒竟與中共口徑一致，不是嘲諷不知付出什麼巨大代價才換得跟別人一樣的結果，有什麼好高興？便是批判技術外移、產業掏空、隻手遮天、喪權辱國等。而國台辦更是歇斯底里叫囂︰美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。藍營與中共批判用詞之惡毒，好似與台灣人民有什麼血海深仇，對於台灣的好，必須加以詛咒。藍營拒審總預算、軍購預算，只為求得習近平的接見，與百年宿敵的中共一笑泯恩仇，卻視民選執政的民進黨政府如寇敵。因此，這些人對於談判成果視而不見，甚至扭曲、誤導、詆毀，也就不令人意外了。

藍營透過認知戰對台美談判予以醜化，恐有誤導民眾之虞，必須逐一剖析，才能讓國人了解全貌，不致誤信藍營與中共的唱衰台灣的謬論。其一，十五％對等關稅且不疊加，絕對不是「跟別人一樣，沒什麼值得高興的」。台灣國際處境艱難，很難跟貿易夥伴簽署自由貿易協定﹙FTA﹚，出口產品與競爭對手相比，往往面臨稅率較高的不利情勢，傳產業受害尤深。十五％對等關稅且不疊加，不但科技業受惠，傳產業更視為再起的契機。在對等關稅實施前，台灣工具機出口美國關稅約四％，競爭對手日本為二．四％、韓國因自由貿易協定而享零關稅；台美關稅談妥後，不只工具機、機械、汽車零組件等，都與日韓等拉齊到十五％稅率，台灣反而取得相同立足點。

而談判結果難能可貴之處，更在於台灣是美國的重大逆差國，二〇二四年達到七三九億美元。去年更大幅增加到超過一五〇〇億美元，面對視貿易逆差為罪大惡極的川普政府，台灣仍能爭取到十五％對等關稅且不疊加，如此的成就不容抹煞。尤要者，台灣更爭取到美國承諾若課徵二三二條款關稅時，將給台灣「最優惠待遇」。二三二條款是川普手中的重大武器，台灣是首個獲得最優惠待遇的國家，已立於不敗之地。其二，台灣承諾是企業自主對美投資金額二五〇〇億美元，另外二五〇〇億美元是政府提供信保的額度，不能將兩者相加變成台灣承諾對美投資五〇〇〇億美元。而且，二五〇〇億美元的企業投資，包括台積電已規畫的一六五〇億美元，剩下的幾百億美元，只要台積電帶動主要供應鏈廠商赴美投資，就可以輕鬆達陣。這遠比我們的主要競爭對手日韓都低，但藍營「反賴成癮」，非要硬抝台灣承諾投資五〇〇〇億美元，才能凸顯民進黨政府的「割地賠款」、「喪權辱國」。其三，藍營一再批判台積電赴美投資將會造成技術外流，變成「美積電」。實際上，台積電赴美投資，固然有川普關稅戰的壓力，但主要是跨國企業的全球佈局，因為主要客戶在美國，才有在美擴大建廠的規畫。而且，AI捲起大潮，對先進晶片的需求暴增，台積電產能不夠，因此在台灣及美日德的擴廠是剛性需求所致，而且先進製程以台灣為優先，不會造成產業掏空、技術外流。至於美國商務部長盧特尼克提到要「把四〇％的台灣半導體供應鏈和產能轉移到美國本土」。這是川普政府推動晶片自主生產的目標，並不是台灣的承諾。況且經濟部長龔明鑫指出，在五奈米以下的先進製程，到了二〇三〇年台灣的生產比是八十五％，美國則是十五％。根本不存在四〇％產能轉移美國的危機。

總之，台美談判結果不是藍營批判的不堪，反而是台灣的重大利多。尤有甚者，台美談判更凸顯以台灣科學園區成功經驗提出的「台灣模式」得到美國的肯定，認為有助於美國「再工業化」。這意味著台灣半導體產業已是全球科技產業的關鍵核心，使得台灣不再是受援助的弱勢者，而是有能力提供經濟發展秘方的國際成員。換言之，台灣在全球地緣政治的重要性不再只是戰略層面，更是地緣經濟的核心利益，這是台灣對抗中共入侵的生存韌性所在。由此才能了解台美關稅談判結果的重要意義。

