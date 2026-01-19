自由電子報
自由廣場》外籍照服員進急性病房 應建立清楚可控的配套

2026/01/19 05:30

◎ 葉昱呈

國內急性病房護理人力長期吃緊，在陪病文化未解之下，家屬照護負擔沉重。衛福部向勞動部提案，規劃開放讓來台工作滿六年的外籍照服員投入一般急性病房，負責餵食、生活協助與陪護等庶務工作，藉此讓護理師回歸專業照護。此一政策方向回應了現場需求，卻也凸顯制度設計的關鍵性。

從政策目的觀察，引入照服人力分工，確有助於減輕護理師非專業負荷，並回應高齡化與少子化下的急性醫療需求。然而，急性病房高度仰賴即時溝通與精準回報，若語言能力、醫療識能與督導機制不足，恐增加照護風險。此外，醫院工作條件相對穩定，可能吸引原本投入家庭照護的外籍人力轉向，進一步加劇長照現場人力短缺，形成政策移轉效果。

更重要的是，醫療人力問題的核心仍在薪資、工時與職場環境。若僅以外籍人力填補缺口，卻未同步改善本國護理勞動條件，終將治標不治本。

因此，開放外籍照服員進入急性病房，應建立清楚可控的配套：第一，外籍照服員比例須低於本國人力，且工作內容嚴格限定於非專業庶務，避免角色模糊。第二，建立完整的培訓、語言能力、在職教育與督導制度，確保病情回報與病人安全。第三，政府應同步改善本國護理薪資、工時與職場支持，並導入智慧科技，降低臨床負擔。第四，法律上須明確適用《勞動基準法》及外籍勞工管理規範，釐清醫院聘用與管理責任。

外籍照服員進入急性病房，並非權宜之計，而是一項需精密制度設計的改革。唯有在比例可控、責任清楚、訓練到位，並同步修補本國護理制度的前提下，政策才能真正提升照護品質，減輕家屬負擔，並維繫醫療體系的長期穩定。

（作者為衛政公務員）

