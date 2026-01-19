自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》胡，怎麼說）陳玉珍的「真」身份，黃國昌的「投名狀」

2026/01/19 05:30

◎ 胡文輝

藍白兩個黨，舔共有先後，相濡以沫，像極了！陳玉珍與黃國昌，一藍一白，同歸送中，也像極了！

反國防預算就是一面照妖鏡，照出藍白、陳黃面目雷同！中共統戰頭目王滬寧這意旨，成為藍白要角爭取入夥赤色舔共派的「投名狀」。藍委陳玉珍是舔共「先進」，殺國防投名狀早就上繳；白委黃國昌是 「後進」，為了更上層樓遂其權力野心，爭取中共賞識支持，照三餐罵賴清德為晉身階、反國防預算投名狀更要抓緊。

黃國昌最近快閃美國一遭，自稱去談軍購及關稅，回台卻拿AIT墊背聲稱「不可說」，幾天下來，真實輪廓浮現，談關稅全唬爛，他去程還未上飛機、台美十五％早談定，還沒下飛機、美方就公開內容。他去談關稅？我呸！

談軍購也全唬爛，回台自稱美方官員對他說sorry，還裝神弄鬼搞出一個白草包版國防特別預算，稱政院版八年一．二兆元只有三千億元是軍購，另九千多億無涉，但謊言馬上被國防部及AIT雙重打臉，國防部聲明，三千億在台生產製造、九千多億外購（美國為主）；AIT則表明力挺台灣加強防衛，把黃自己嘴巴生成的sorry謊塞回自吞。

黃國昌數字顛倒、軍購武器系統項目金額沒看懂就信口開河，其實他演這齣快閃，只為對小草們掩飾反國防拿投名狀醜態，不出所料，黃國昌繼續和傅崐萁聯手阻擋總預算、國防特別預算，防共諜滲透破壞的國安法案更受阻藍白已七六七次，都持續中。檢調偵辦共諜案，嫌犯之一中天主播林宸佑涉嫌重大、法院裁定收押，黃國昌手下要角陳智菡竟率先聲援嫌犯，更令人質疑要投名狀饑不擇食。

再看講過一百遍「我不是台灣人」的陳玉珍的三重身份，在中國活動是身份卻是「台灣地區民意代表」，在台灣身份則是「中華民國立委」，其實，她只有一個「真」身份，她反國防預算、反國安法案「遠超過一百次」，媚中舔共禍台言行成千上萬，「真」身份就是「中共統戰工具」。

在台灣，她仗立委身份禍害台灣，她不是台灣人，禍害台灣不手軟、更不知羞恥；在中國，她以「台灣地區民意代表」頭銜當中共統戰工具，方便把賣台當投名狀賺紅色利益，若沒了台灣頭銜，她在中共眼中屁都不值。

陳玉珍諸多禍害台灣作為不必細論，最近她提案設金馬設自貿區，幫中國貨銷美避關稅過水洗產地，犧牲台灣毫不顧惜，她的真身份更曝光，為中國獻身、心狠手辣葬送台灣，如同中共當年「白區黨」典型手法重現台灣！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書