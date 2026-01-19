自由廣場》胡，怎麼說）陳玉珍的「真」身份，黃國昌的「投名狀」

◎ 胡文輝

藍白兩個黨，舔共有先後，相濡以沫，像極了！陳玉珍與黃國昌，一藍一白，同歸送中，也像極了！

反國防預算就是一面照妖鏡，照出藍白、陳黃面目雷同！中共統戰頭目王滬寧這意旨，成為藍白要角爭取入夥赤色舔共派的「投名狀」。藍委陳玉珍是舔共「先進」，殺國防投名狀早就上繳；白委黃國昌是 「後進」，為了更上層樓遂其權力野心，爭取中共賞識支持，照三餐罵賴清德為晉身階、反國防預算投名狀更要抓緊。

請繼續往下閱讀...

黃國昌最近快閃美國一遭，自稱去談軍購及關稅，回台卻拿AIT墊背聲稱「不可說」，幾天下來，真實輪廓浮現，談關稅全唬爛，他去程還未上飛機、台美十五％早談定，還沒下飛機、美方就公開內容。他去談關稅？我呸！

談軍購也全唬爛，回台自稱美方官員對他說sorry，還裝神弄鬼搞出一個白草包版國防特別預算，稱政院版八年一．二兆元只有三千億元是軍購，另九千多億無涉，但謊言馬上被國防部及AIT雙重打臉，國防部聲明，三千億在台生產製造、九千多億外購（美國為主）；AIT則表明力挺台灣加強防衛，把黃自己嘴巴生成的sorry謊塞回自吞。

黃國昌數字顛倒、軍購武器系統項目金額沒看懂就信口開河，其實他演這齣快閃，只為對小草們掩飾反國防拿投名狀醜態，不出所料，黃國昌繼續和傅崐萁聯手阻擋總預算、國防特別預算，防共諜滲透破壞的國安法案更受阻藍白已七六七次，都持續中。檢調偵辦共諜案，嫌犯之一中天主播林宸佑涉嫌重大、法院裁定收押，黃國昌手下要角陳智菡竟率先聲援嫌犯，更令人質疑要投名狀饑不擇食。

再看講過一百遍「我不是台灣人」的陳玉珍的三重身份，在中國活動是身份卻是「台灣地區民意代表」，在台灣身份則是「中華民國立委」，其實，她只有一個「真」身份，她反國防預算、反國安法案「遠超過一百次」，媚中舔共禍台言行成千上萬，「真」身份就是「中共統戰工具」。

在台灣，她仗立委身份禍害台灣，她不是台灣人，禍害台灣不手軟、更不知羞恥；在中國，她以「台灣地區民意代表」頭銜當中共統戰工具，方便把賣台當投名狀賺紅色利益，若沒了台灣頭銜，她在中共眼中屁都不值。

陳玉珍諸多禍害台灣作為不必細論，最近她提案設金馬設自貿區，幫中國貨銷美避關稅過水洗產地，犧牲台灣毫不顧惜，她的真身份更曝光，為中國獻身、心狠手辣葬送台灣，如同中共當年「白區黨」典型手法重現台灣！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法