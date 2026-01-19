自由電子報
自由廣場》北京又澆冷水 悲情的香港「穩定幣」

2026/01/19 05:30

◎ 陳鴻達

這一年來「穩定幣」可說是全球最熱門的話題，因為它的突破創新，使得各界都對其寄予厚望。

香港的「穩定幣條例」在二〇二五年八月一日正式實施，一個月內金管局就收到牌照申請案卅六件，讓沉寂了一陣子的香港金融又出現了活力。但不到半年，馬上被北京澆了一盆冷水！

二〇二五年底中國人民銀行聯同多個部門，重申穩定幣與其他加密貨幣一樣，都屬非法金融活動。這使得原先有意在香港發行穩定幣的大型科技公司（如螞蟻集團、京東等），馬上暫緩相關計畫。市場原本期待香港能發展掛鈎人民幣的穩定幣以推動人民幣國際化，但這類項目目前被視為「政治不正確」，幾乎不可能獲准或推進。因此香港上市的虛擬資產相關股票出現劇烈下跌，各界也再次領教北京難以捉模的決策模式。

為什麼北京會有這次的政策急轉彎呢？ 官方說法是穩定幣及加密貨幣帶動投機炒作，淪為違法洗錢工具等等。但真實的原因是，穩定幣的發展將加速中國資金的外逃，且不但有助於鞏固美元霸權，甚至也會排擠到中國的「數位人民幣」，以及貨幣橋（mBridge）的跨境支付計畫。這是中國苦心經營許久，用以取代SWIFT的國家戰略計畫，為將來一旦遭到西方國家進行金融封鎖時，不會被斬斷銀根。因此，所有與國家大戰略違背的計畫，不管多好都要被犧牲掉。

事實上中國這個賭注的勝算並不大。以貨幣橋計畫為例，國際清算銀行（BIS）在二〇二四年四月另行啟動Agorá專案，並於同年十月退出貨幣橋 mBridge專案，各界咸認為這是西方國家的地緣政治考量，或不支持中國的發展理念。雖然中國宣稱掌握最多先進技術，但建立跨國支付清算機制，各國制度的協商整合可能比技術本身更重要。此外各國央行對於推動這項計畫似乎也不如中國這般急切，所掌握的技術亦不若中國嫻熟，橋的另一頭沒弄好還是過不去。之前俄羅斯也多次表達希望建立「金磚幣（Brick Currency）」與支付平台，用以繞過SWIFT的金融制裁。結果川普警告對參與國將課與高關稅後，便沒有國家繼續呼應此一訴求。

因此，犧牲了香港穩定幣，恐怕也無法挽回數位人民幣以及貨幣橋計畫的頹勢！

（作者為台灣金融研訓院金融穩定中心主任）

