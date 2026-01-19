自由廣場》當記者淪賣國賊？ 新聞自由不是保護傘！

◎ 郭索

近日檢調偵辦一名媒體記者兼主播涉嫌違反國家安全法的案件。該名記者長期活躍於政論與新聞第一線，外界熟知其媒體身分，卻被檢調掌握其疑似收受中國資金，進而吸收、指揮現役與退役軍人配合中共統戰宣傳，甚至涉及洩露特定單位之國家機密。案件一經曝光，社會輿論震盪，爭論焦點不在於媒體立場，而在於一條民主社會不可踐踏的底線。「新聞自由」不是國安破口，媒體不是敵國前線。

我們必須先釐清一個被刻意混淆的概念。媒體可以有立場，這是民主制度的常態，左派右派、親政府反政府，皆受憲法保障。但記者個人並不因此取得凌駕法律之上的特權，更不可能因為掛著媒體名義，就能合理化與敵對政權的金錢往來與行動配合。當記者從報導者轉變為執行者，從提問者變成動員者，這已不再是言論問題，而是行為問題，是實質介入中共對台認知作戰與統戰行動的國安問題。

更令人警惕的是，本案所揭露的並非單點失誤，而是一條完整的滲透鏈。以金錢為誘因，利用媒體身分取得信任，吸收軍人拍攝五星旗宣傳影片，這本身就是中共長期操作的心理戰模式。軍人無論現役或退役，皆象徵國家武裝與制度延續，一旦被包裝為中共敘事工具，傷害的不只是軍紀，更是社會對國家防衛體系的信任。而若再進一步涉及單位內部資訊外流，其性質已直指外患層級，任何正常國家都不可能輕描淡寫。

因此，這起案件真正該被討論的，不是誰在打壓媒體，而是誰在踐踏媒體專業。把出賣國家的行為包裝成新聞自由，把與中共合作說成政治迫害，是對所有守住分際的新聞工作者最大的不公。民主社會可以容忍偏頗與批評，但不能容忍背叛與協力敵國。當紅線被跨越，司法介入不是寒蟬效應，而是國家自保的最低反應。

最後必須說清楚一句話，這不只是對個案的評價，更是對整個社會的提醒。媒體可以有立場，但記者不可以出賣國家。一旦這條線被模糊，下一個被侵蝕的，不會只是新聞現場，而是整個民主社會的安全根基。

（作者為自由評論者）

