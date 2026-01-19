自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》顧主權拚生存 支持國防軍購預算

2026/01/19 05:30

◎ 儀安

面對不確定的區域安全情勢，台灣須有堅實的國防實力作為民主與自由的最後防線。賴清德總統提出未來八年總金額一．二五兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例草案》（簡稱國防特別預算），目的在於加速強化我軍戰力、提升非對稱作戰能力，並確保能有效威懾外來威脅與保障人民安全。

此一特別預算並非任意開支，而是基於對現實威脅的冷靜判斷與整體戰略規劃，投入重大軍購與戰力整建，是對國家未來負責任的作為，但全案自去年十一月底迄今已遭藍白七度「封殺」，遲未付委審查。

國防部副部長也指出，一．二五兆元特別預算中，約有近九千億元用於對外採購先進武器裝備，加上約三千億元在國內生產製造，兼顧戰力升級與國內產業發展。加速軍購進度能避免國際供應鏈插單延誤，並促進國內相關產業鏈與就業機會。

此外，美國政府已公開表示歡迎並支持台灣這項防務投入，體現國際夥伴對台灣自我防衛決心的理解與肯定。國際局勢日益緊張，鄰近國家的防務投入普遍上升，我們亦需合理安排資源，盡速讓防禦能力與外在威脅同時升級，而不是被動等待危機到來。

堅實的國防不是「奢侈品」，而是國家生存的必須品。支持這項特別預算，就是支持國家安全、支持下一代能生活在自由、和平的台灣。

（作者為淡江大學研究生）

