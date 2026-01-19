自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「獵巫式」擋軍購 為否決非監督

2026/01/19 05:30

◎ 不孝

當國會把「看不懂」當成「不必審」，把「不是軍購」暗示成「可能是肥肉」，民主監督就不再是把黑箱打開，而是直接把門焊死。近日，民眾黨主席黃國昌以「只有三五〇〇億是對美軍購」為由，否定整體一．二五兆國防特別預算，聽來像是在監督預算，實際上卻是在拆解台灣最需要被整體思考的國防工程。

民眾黨主席黃國昌快閃訪美返台，宣稱行政院規劃的一．二五兆國防特別預算「只有三五〇〇億是對美軍購」，其餘「高比例不是軍購、內容不清楚」，並表態仍反對政院版本、將另提民眾黨版本。問題不在他能不能反對，而在他用什麼方式反對：把整包國防工程降格成「只看得到的那一項」，再把看不到的部分貼上嫌疑標籤。

民進黨立委沈伯洋用「花蓮救災」比喻：若當年花蓮救災特別條例被嫌「只有幾頁不審」、又只盯「挖土機怎麼買」、甚至飛一趟日本回來再喊「挖土機只佔一部分、剩下是肥肉所以不審」，最後另提「只有挖土機的重建條例」，那才叫荒謬。這個比喻之所以刺耳，是因為它點出公共治理最基本的常識：救災不是只買挖土機；國防也不是只買某一項武器。

國防特別預算之所以必要，正因國家安全不是零件，而是系統。戰力缺口不只在武器本體，更在後勤補保、彈藥庫存、訓練維修、指管通情、基地設施與分散韌性建置；也包括把部隊真正「用得起、撐得久、補得上」的制度成本。把整包預算簡化成「只有軍購才算」，再把其餘部分暗示成「肥肉」，是一種討好情緒的話術，卻會把國安政策拖進無止盡的獵巫。

更關鍵的是，監督不該變成「先否決、再等資訊」。同一套敘事一方面說「內容不清楚」，另一方面又把「不能細說」當成政治表演的護身符。若真有外交與安全限制，更應回到制度：要求行政部門提出分項、期程、採購模式、風險控管與效益評估，透過機密審查把黑箱打開；而不是用「我現在不知道」當作「我就不審」的理由，讓審議變成卡關。

民主允許反對，但反對必須附帶替代方案：砍哪些、補哪些、如何排序、如何維持戰力缺口的時間窗、代價由誰承擔。若只剩「有鬼」與「另提版本」的口號，外界看到的只會是台灣在最需要一致的時刻自我削弱。敵人測試的是我們的意志，國會交出的卻是政治算術；最後被算掉的，將是台灣最難重建的安全與信任。

（作者為退休人士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書