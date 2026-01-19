自由廣場》「獵巫式」擋軍購 為否決非監督

◎ 不孝

當國會把「看不懂」當成「不必審」，把「不是軍購」暗示成「可能是肥肉」，民主監督就不再是把黑箱打開，而是直接把門焊死。近日，民眾黨主席黃國昌以「只有三五〇〇億是對美軍購」為由，否定整體一．二五兆國防特別預算，聽來像是在監督預算，實際上卻是在拆解台灣最需要被整體思考的國防工程。

民眾黨主席黃國昌快閃訪美返台，宣稱行政院規劃的一．二五兆國防特別預算「只有三五〇〇億是對美軍購」，其餘「高比例不是軍購、內容不清楚」，並表態仍反對政院版本、將另提民眾黨版本。問題不在他能不能反對，而在他用什麼方式反對：把整包國防工程降格成「只看得到的那一項」，再把看不到的部分貼上嫌疑標籤。

民進黨立委沈伯洋用「花蓮救災」比喻：若當年花蓮救災特別條例被嫌「只有幾頁不審」、又只盯「挖土機怎麼買」、甚至飛一趟日本回來再喊「挖土機只佔一部分、剩下是肥肉所以不審」，最後另提「只有挖土機的重建條例」，那才叫荒謬。這個比喻之所以刺耳，是因為它點出公共治理最基本的常識：救災不是只買挖土機；國防也不是只買某一項武器。

國防特別預算之所以必要，正因國家安全不是零件，而是系統。戰力缺口不只在武器本體，更在後勤補保、彈藥庫存、訓練維修、指管通情、基地設施與分散韌性建置；也包括把部隊真正「用得起、撐得久、補得上」的制度成本。把整包預算簡化成「只有軍購才算」，再把其餘部分暗示成「肥肉」，是一種討好情緒的話術，卻會把國安政策拖進無止盡的獵巫。

更關鍵的是，監督不該變成「先否決、再等資訊」。同一套敘事一方面說「內容不清楚」，另一方面又把「不能細說」當成政治表演的護身符。若真有外交與安全限制，更應回到制度：要求行政部門提出分項、期程、採購模式、風險控管與效益評估，透過機密審查把黑箱打開；而不是用「我現在不知道」當作「我就不審」的理由，讓審議變成卡關。

民主允許反對，但反對必須附帶替代方案：砍哪些、補哪些、如何排序、如何維持戰力缺口的時間窗、代價由誰承擔。若只剩「有鬼」與「另提版本」的口號，外界看到的只會是台灣在最需要一致的時刻自我削弱。敵人測試的是我們的意志，國會交出的卻是政治算術；最後被算掉的，將是台灣最難重建的安全與信任。

（作者為退休人士）

