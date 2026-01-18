自由電子報
星期專論》二〇二六年的五大議題

2026/01/18 05:30

◎何瑞恩（Ryan Hass）◎何瑞恩（Ryan Hass）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

中國經濟處於結構失衡狀態。整體成長主要仰賴出口，股市則由科技產業支撐局面，國內的經濟動能疲弱不振。（美聯社檔案照）中國經濟處於結構失衡狀態。整體成長主要仰賴出口，股市則由科技產業支撐局面，國內的經濟動能疲弱不振。（美聯社檔案照）

邁入新的一年，台灣面臨一系列外部不確定因素，這些因素可能影響台灣人民的安全與繁榮，並在國內政治層面產生連鎖效應。以下便是幾個可能在未來一年牽動台灣發展的關鍵議題。

一、AI泡沫是否會破裂？

全球人工智慧（AI）熱潮支撐了台灣在二〇二五年的顯著經濟擴張。台灣的經濟成長率超過七％，進出口與貿易順差都創下新高。然而，投資人之間也在醞釀一場辯論，對AI熱潮是否能夠延續到二〇二六年意見紛歧。持懷疑論者警告，由AI帶動的全球股市已經出現估值過高、槓桿過度的徵兆，並預測AI泡沫即將破裂。

AI熱潮 在二〇二六年將不至於衰退

《金融時報》專欄作家夏爾馬（Ruchir Sharma）等人，則提出不同看法。他們指出，從歷史經驗來看，市場泡沫不會因為自身過度膨脹而破裂，真正導致泡沫破裂的原因，往往是中央銀行緊縮銀根，進而改變投資人持續押注成長的風險與報酬計算。

美國聯邦準備理事會（Fed）將於今年五月更換主席。如果新任主席引發聯準會的公信力危機，或是流入美國的資本出現枯竭，將是值得密切關注的發展。否則，我預期AI熱潮在二〇二六年將不至於衰退。

美中避免升高衝突 強化自身競爭力

二、美國和中國是否會延長戰略冷靜期？

美國總統川普與中國國家主席習近平二〇二五年十月卅日在南韓會晤時，同意將兩國的貿易戰休兵一年。川普將在今年四月訪問中國， 外界也預期習近平會在二〇二六年稍後回訪美國，可能安排在「廿國集團」（G20）邁阿密峰會前後。這些規劃中的高峰會將對華府與北京產生一定的約束效果，抑制任何可能破壞元首互訪的行動。

另一方面，外界也不看好任何一方會為了改善雙邊關係，而做出實質讓步。最可能的情況是，雙方將致力於避免升高衝突，將緊張關係控制在可管理的範圍內，同時各自利用這段相對緩和的時期，強化自身從事長期競爭的能力。然而，意外或突發事件（例如間諜衛星失控偏離軌道）的風險依然存在，可能打亂原本周密的安排。

三、國際體系是否會從「以規則為基礎的國際秩序」轉向「勢力範圍」？

在美國發動軍事行動，拘捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicholas Maduro），川普隨後宣稱「美國在西半球的主導地位再也不容質疑」之後，外界開始揣測，川普是否正在為建立勢力範圍鋪路，讓主要大國各自主宰其周邊地區。

按照這個邏輯，俄羅斯將宰制其周邊地區，美國將主宰西半球，以色列將主導中東事務，中國則將稱霸亞洲。然而，這種論點可以成立的假設大有問題。

首先，它假設川普對世界秩序有一套完整的概念性理解，處理外交事務的手法受到一致的邏輯所引導。其次，它假設俄羅斯總統普廷與習近平會接受川普對勢力範圍的構想，將其野心侷限於區域周邊層級。再者，它假設其他國家可以容忍被區域主導強權收編為附庸，並基於對霸權的屈從，放棄任何獨立的外交政策。

中國想頤指氣使 亞洲各國反彈愈大

這個世界確實愈來愈趨近於霍布斯式的強權政治。國際規則與規範正在瓦解，失序的混亂正在加劇。但即使如此，中國在二〇二六年仍然無法在亞洲建立勢力範圍。相反地，川普除了伸張美國在西半球的主導權，也將力圖鞏固美國在亞洲的領導地位與影響力。中國愈是想要在其周邊地區頤指氣使，亞洲各國的反彈力道就會愈大。

四、美國是否會在二〇二六年大幅調整對台政策？

外界不斷揣測，川普是否可能為了換取中國在其經濟優先議題上的讓利，而調整美國的對台政策。這類揣測是建立在川普完全以交易為導向，而且對台灣安全漠不關心的假設之上。誠然，試圖預測川普未來一年的一言一行，無異於緣木求魚，但仍有諸多跡象顯示，他不太可能在台灣議題上，對習近平做出任何長遠性的讓步。

首先，川普一再表示，他認為中國不會在其總統任期內，對台灣採取軍事行動。川普以他自己的方式，釋出希望維持兩岸現狀的訊號。其次，川普政府最近批准一批價值一一〇億美元的對台軍售案，顯示美國延續其長期以來的政策，提供武器與相關服務，協助台灣維持可信的自我防衛能力。

不能排除，川普在其預定的國是訪問期間，仍有可能為了迎合地主國，就台灣議題發表某些言論。但即使他真的這麼做，中南海高層也必須接受川普在言辭上的反覆無常、不時改變立場的傾向，以及美國國家安全「建制派」始終堅持維護台海和平穩定的一貫立場。

中國未來一年經濟 無法樂觀期待

從概念層面來看，川普目前在國內與全球各地同時面臨多項挑戰。在未來的一年裡，他應該不希望台灣海峽出現任何動盪，進而讓他的處境雪上加霜。

五、中國經濟在二〇二六年是否仍將欲振乏力？

中國經濟處於結構失衡狀態。整體成長主要仰賴出口，股市則由科技產業支撐局面。然而，國內的經濟動能疲弱不振。通貨緊縮與匯率走貶的組合，雖然有助於提升出口競爭力，卻擠壓企業獲利空間，也損害中國人民的生活品質。

我看不到足以樂觀期待中國經濟在未來一年將會顯著改善的理由，尤其是在中國領導層堅持推動自力更生，並將資本導向科技與先進製造等國家重點產業的情況下。與此同時，除非出現某種外部衝擊，否則我也沒有發現中國經濟可能陷入斷崖式崩跌的跡象。

前述五個議題代表可能影響台灣經濟與安全的主要外部因素。此外，台灣內部也同時面臨多項挑戰，例如朝野政黨是否能夠就特別國防預算達成妥協、台灣如何滿足其能源需求，以及今年十一月九合一地方選舉的結果。我將在未來的專欄中，進一步探討這些內部議題。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國中心主任、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

