自由廣場》2026經濟關鍵：在雙率轉折與AI浪潮中突圍

回顧二〇二五年，全球經濟在高度不確定性中前行。地緣政治風險與主要經濟體的政策拉鋸，交織成複雜的外部環境；然而，AI的爆發性成長，在迷霧中點亮產業動能，深刻地重塑了競爭版圖。

台灣在科技優勢與強勁出口支撐下，交出了亮眼成績單。根據中經院預測，二〇二五年台灣經濟成長率可達七．四三％，且通膨相對平穩，全年CPI年增率約為一．六六％。

展望二〇二六年，全球經濟正站在關鍵的十字路口，我們面臨的是「金融」與「產業」的雙重變局。

首先在金融層面，美國聯準會的政策走向牽動全球利率循環，加上匯率波動與貿易政策的不確定性，資本流動將更加劇烈。另外，穩定幣（Stablecoins）等新興金融資產的制度化發展也不容忽視，傳統金融的運作邏輯正在悄然改變，這將是今年必須密切關注的風險與機會。

其次在產業層面，AI已不再只是單一話題，而是推動長期生產力與結構轉型的核心引擎。對台灣而言，AI將從半導體製造擴散至服務業與整體經濟，如何在變動中穩定成長、將AI紅利轉化為全民福祉，是政府、企業與學界必須共同解答的考卷。

中經院十九日將舉辦「二〇二六年經濟展望論壇」，特別聚焦兩大主軸：第一，從匯率、利率與穩定幣視角，剖析金融市場的變數；第二，深入探討AI趨勢對台灣經濟結構的實質影響。

我們期待透過專業的數據分析與多元觀點的交流，協助政府決策與企業布局。唯有洞悉雙率走向、掌握AI動能，台灣才能在全球變局中，從容應對，持續領先。

（作者為中華經濟研究院董事長）

