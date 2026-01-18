自由電子報
自由廣場》中共侵台的新武器：文教影音滲透

2026/01/18 05:30

◎ 林志潔

近來中共對民主國家的武力威脅和文教外宣加劇，尤其著力於透過網路影音、法律戰、政治戰、國際孤立、假訊息、經濟脅迫和經濟間諜等手段，欲削弱台灣人民的意志，並大量採用科技／文教間諜和影音，進行滲透。

美國Stanford Review 報導，有自稱為史丹佛學生通過社交平台聯繫從事中國敏感議題研究的同學，起初詢問一些看似無害的人脈拓展問題，後來則表現積極吸納學生的意圖，其行動第一是以情報系統先鎖定做AI、半導體或中國敏感議題研究的學生，第二是忠誠測試，第三則要求學生回傳個人和蒐集到訊息。中共進行文教滲透的目的，不只在竊取機密文件，也包括各種新的技術、實驗室工作流程、計畫內容和研究方法，並掌握留學生動向。被接觸者如配合度高就會變成間諜，如學生不願配合，中共即會透過騷擾學生家人的方式逼迫就範（詳見：https://mindingthecampus.org/2025/05/08/uncovering-chinese-academic-espionage-at-stanford/

此外，經濟學人亦指出，為打破威權政體的印象，中共以「外國網紅」、「熱門電玩」、及短影音／微短劇，營造「中國好酷」的新形象。邀請網紅遊覽中國，直播各種「自由行」；邀請媒體搭乘中國高鐵，以文化課程或孔子學院提供中文教學課程；大力發展短劇，以短時間劇情搶佔民眾碎片化時間，不管是科目三或大展鴻圖等洗腦舞、強化仇日的戲劇或醜化我國政治人物，透過娛樂化方式進行文化輸出。這些影音主軸包括：宣傳中國製造，打造強國形象，加強對權力、財富、階級的崇拜；配合國家政策，拍攝法庭劇宣揚中國也有法律，拍攝外科醫療劇洗白中國器官移植問題；利用購買著作、衝高流量等利誘，邀請知名作家或網紅赴中，說一個好旅遊故事，展現中國小鎮溫暖，行銷觀光景點、淡化集權色彩；利用演算法進行文化壟斷，用文化傾銷讓年輕世代產生文化依賴，逐漸產生認同改變。

此外，為了改變中美關係，中國力邀美國青年赴中，費用全免還可拿到二千美元往返的機票補助費。有杜克大學同學指出，活動內容幾為宣傳，有媒體跟拍且誘導訪問，基本上就是對美國青年洗腦的大外宣。

近日在社群平台，傳出有招募台語人才錄音、或以保存台語文化為由徵求錄音志工之消息，但經聯繫，對方閃爍其詞，無法直言所屬機構與錄音目的，被強烈懷疑是敵對勢力以招募台語人才為誘餌，進行AI的語言訓練，以利製作偽影音。

中共除了軍事外交，利用吸收間諜竊取高科技或敏感資訊，利用文化影音在數位世界滲透，影響民眾的國家認同甚鉅，尤應盡快補洞，避免數位嗎啡的洗腦效應傷害國家安全。

（作者為國立陽明交通大學教授）

