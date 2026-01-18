自由廣場》藍白強修眷改條例 違法行政被立法「洗白」？

◎ 袁冰凝

立法院日前在國防部多次示警、民間團體強烈反對下，仍由藍白黨團挾人數的優勢，強勢三讀通過由國民黨立委羅智強等人提案的《國軍老舊眷村改建條例》第三條修正案，將「老舊眷村」認定年限自一九八〇年放寬至一九九六年，並附加「且有改建之必要」的高度模糊條件。這不只是政策尺度調整，而是為特定爭議量身開後門，讓國家財政風險與法治界線同時倒退。

此次修法的真正目標，無疑是早已司法定讞的「慈仁八村」。早在馬總統任內，最高行政法院已判決眷戶敗訴定讞，大法官亦不受理釋憲。法院明確指出，憲法保障的是「合法之平等」，不包含要求國家複製過往錯誤的「違法之平等」。慈仁八村於法定期限後興建，行政機關當年納入改建計畫，本身即屬違法行政處分；人民不得以平等為名要求國家一錯再錯。這是既判力確立的法律結論，而非政治立場之爭。

請繼續往下閱讀...

然而，藍白如今繞過司法，以立法方式「翻案」。這不是補破網，而是赤裸裸宣告：只要國會席次足夠，司法判決可以被改寫，違法行政也能被重新包裝成合法政策。若此例一開，未來任何敗訴確定的違法個案，都可能回到立法院量身打造新法；司法權的終局性恐怕只剩象徵。

更嚴重的是，新增「有改建之必要」條文屬典型不確定法律概念，卻未設任何明確認定標準。國防部已坦言難以操作，勢將引發連鎖索償。民團指出，全台恐有數萬戶住宅落入適用範圍，潛在財政負擔恐高達數千億元，而眷改基金本就累積負債逾千億元。提案人雖稱「僅限五十戶」，卻拒絕將任何上限明文入法，讓全體納稅人承擔無底洞式風險。

民主法治國家講求的是「合法的平等」，不是「違法也要被照顧」。當立法權被用來替法院已宣告違法的行政行為背書，掏空的不只是國庫，更是人民對制度公平與司法權威的最低信任。

這一天，社會不應忘記！

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法