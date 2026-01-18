自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍白強修眷改條例 違法行政被立法「洗白」？

2026/01/18 05:30

◎ 袁冰凝

立法院日前在國防部多次示警、民間團體強烈反對下，仍由藍白黨團挾人數的優勢，強勢三讀通過由國民黨立委羅智強等人提案的《國軍老舊眷村改建條例》第三條修正案，將「老舊眷村」認定年限自一九八〇年放寬至一九九六年，並附加「且有改建之必要」的高度模糊條件。這不只是政策尺度調整，而是為特定爭議量身開後門，讓國家財政風險與法治界線同時倒退。

此次修法的真正目標，無疑是早已司法定讞的「慈仁八村」。早在馬總統任內，最高行政法院已判決眷戶敗訴定讞，大法官亦不受理釋憲。法院明確指出，憲法保障的是「合法之平等」，不包含要求國家複製過往錯誤的「違法之平等」。慈仁八村於法定期限後興建，行政機關當年納入改建計畫，本身即屬違法行政處分；人民不得以平等為名要求國家一錯再錯。這是既判力確立的法律結論，而非政治立場之爭。

然而，藍白如今繞過司法，以立法方式「翻案」。這不是補破網，而是赤裸裸宣告：只要國會席次足夠，司法判決可以被改寫，違法行政也能被重新包裝成合法政策。若此例一開，未來任何敗訴確定的違法個案，都可能回到立法院量身打造新法；司法權的終局性恐怕只剩象徵。

更嚴重的是，新增「有改建之必要」條文屬典型不確定法律概念，卻未設任何明確認定標準。國防部已坦言難以操作，勢將引發連鎖索償。民團指出，全台恐有數萬戶住宅落入適用範圍，潛在財政負擔恐高達數千億元，而眷改基金本就累積負債逾千億元。提案人雖稱「僅限五十戶」，卻拒絕將任何上限明文入法，讓全體納稅人承擔無底洞式風險。

民主法治國家講求的是「合法的平等」，不是「違法也要被照顧」。當立法權被用來替法院已宣告違法的行政行為背書，掏空的不只是國庫，更是人民對制度公平與司法權威的最低信任。

這一天，社會不應忘記！

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書