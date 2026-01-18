自由電子報
自由廣場》「不是台灣人」 評陳玉珍的「福建邏輯」！

2026/01/18 05:30

◎ 林志翰

中國國民黨立委陳玉珍面對美國智庫友人詢問兩岸局勢，氣定神閒地表示「不擔心中共打過來」，理由是中共只會打台北、打賴清德，不會打金門。她斬釘截鐵地宣稱，「我本來就不是台灣人，我是福建人。」陳委員甚至掏出身分證，指著上面的「福建省金門縣」大聲說中華民國不等於台灣，金門與台灣是「平起平坐」的，不要用「大台灣主義」霸凌金門。

首先，陳玉珍強調金門隸屬福建省，與台灣省位階相同，因此她「不是台灣人」。在憲法增修條文與歷史脈絡下，金門確實歸屬於福建省（虛級化）。然而，當她高喊「我是中華民國國民」時，卻刻意忽略了當今國際社會與國內共識中，「中華民國」與「台灣」早已形成緊密的命運共同體。

陳委員將「中華民國」這個概念抽離出台灣本島，還原成一個涵蓋秋海棠葉的歷史圖騰。但請問陳委員，您口中的「福建省」現在大部分的領土在中華人民共和國手裡，那您認同的那個「福建」，是中華民國治下僅存的金馬，還是對岸那個擁有福州、廈門的福建省。你認同的中華民國跟中華人民共和國有一樣？

其次，陳委員堅持金門與台灣「平起平坐」，那就來算算「權利與義務」的帳。以金門的「兩岸通水」工程為例，總經費約十三．五億新台幣。這筆鉅款中，陳委員口中的「台灣」中央政府補助了八十五％，高達十一億多元，金門縣政府僅負擔約二億元。

既然陳委員堅持「金門不是台灣」，按照其「福建邏輯」，這筆錢理應找中華民國福建省政府出，但該省早已虛級化且無預算；抑或是您深信兩岸一家親、中共對金門最友善，這筆錢理當由對岸的「福建省人民政府」全額贊助。

要談平起平坐，財政獨立是尊嚴的底氣。若金門不屑當台灣人，未來的建設經費還請自籌，別拿「台灣人」的血汗錢，去建設一個「非台灣人」的家園。她的言論就是標準的「政治自助餐」！要錢的時候，高喊台澎金馬生命共同體，中央預算一毛不能少；談政治的時候，又切割說我不是台灣人，中共只打你們不打我。

陳委員有極大的可能性當選金門縣長，請務必貫徹這份「福建骨氣」，既然看不上「台灣」的身分，那也請別伸手要「台灣」的補助。既要吃台灣米，又要嫌台灣味，這不僅是邏輯錯亂，更是得了便宜還賣乖！

（作者為國中教師）

