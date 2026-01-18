自由廣場》台美關稅大捷 中共「見笑轉生氣」

◎ 楊智強

台美正式達成關稅與投資協議，對等關稅大幅降至十五％，與日韓歐盟並駕齊驅，對傳產競爭力站穩國際優勢，並精準設計半導體免稅配額。這不僅是經貿實利的進展，更是台灣在複雜地緣政治中，展現戰略定力的具體成果。

相較日韓模式，我方展現更卓越的談判成就。除獨步全球的「半導體免稅進口配額」，待遇優於日韓的普遍性降稅。在投資結構上，台灣採「企業主導、政府信保」，避開南韓被迫承接美國老舊電網與造船工業等「任務型投資」包袱，及日本協議分潤條款九十％歸美方，而台灣仍保留完整的企業獲利主導權。這也標誌著，台灣經濟戰略從「依賴低成本」徹底轉向「價值與安全掛鉤」的新階段。

然而，當賴政府在國際舞台開疆闢土之際，國內立法權卻陷入癱瘓。在野黨無視國際局勢急迫，不斷杯葛攸關國防安全的特別預算，試圖以憲政僵局換取政治談判空間。這種「對內鬥狠、對外自廢武功」的行徑，與政府爭取的國際利基形成強烈對比，也讓挺台的國際盟友不免對我內部的穩定性增添疑慮。

面對台美關係的實質突破，中共老調重彈，表態反對建交國家與台灣任何形式的「官方性質」往來。簽署正式的貿易協議，在中共眼中形同承認台灣具備「主權實體」的身分，但也僅能照例搬出「一中原則」與「後果自負」等恐嚇語言。如此「見笑轉生氣」的難堪反應，恰恰證明台灣與民主世界深化關係，戳中其痛腳。當中共只能縮回譴責的口號自我安慰時，台灣民眾更應對照國際，肯定台灣價值，而非眼紅唱衰。

國人必須清醒辨識，誰是在第一線抗壓爭取國家尊嚴的人，而哪些政黨又是披著「監督」外衣、行「癱瘓」之實。莫讓一時的政治鬧劇與黨派之私，消磨掉台灣好不容易在國際上建立的信用與優勢。唯有國家整體利益回歸正軌，台灣的民主基石才能在強權威脅下屹立不搖。

（作者為社會科教師）

