自由廣場》關稅協議根留台灣 布局世界 ／「台美AI戰略」確保我科技主權

◎ 王書亞

台美貿易談判成果，遭在野黨指控為「五千億美元的喪權辱國」。然而，若跳脫政黨鬥爭的口水，從地緣政治戰略與金融實務觀點來看，這不僅是一份關稅協議，更是台灣在AI時代確保全球地位的關鍵佈局。

首先，在野黨將「二五〇〇億企業投資」與「二五〇〇億信用保證」相加，刻意形塑出國庫掏空的錯誤印象，實則是對財政邏輯的刻意曲解。

二五〇〇億美元的企業投資，本質上是台積電及電子代工體系在「根留台灣、布局世界」策略下，因應全球供應鏈調整所做出的必要布局。核心研發與關鍵製程仍以台灣為本，海外投資則是為了貼近市場、分散風險，而非產業外移。政府透過談判，將這些布局轉化為制度性安排，確保台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與長期安全，這是一種「借力使力」的策略。

另外的二五〇〇億美元「信用保證」，亦非政府實際支出。依金融實務，這類安排是由政府擔任第二線擔保角色，協助企業向金融機構融資。政府實際需提列的，僅占總保證額極小比例的準備金，且採滾動式、分期管理。其目的，是以有限的政府風險，換取更大的民間投資效果，而非增加財政負擔。

台灣身為美國第六大貿易逆差國，始終暴露在「對等關稅」的高度風險之下。此次將關稅降至十五％，且不疊加。讓台灣工具機、汽車零組件等傳產能與日、韓、歐盟站回同一競爭水平，保住了數十萬本土就業機會的出口命脈。

更重要的是，這場談判確立了「台美AI戰略」的關鍵位置。針對美國未來可能課徵的二三二條款相關關稅，台灣卻能成為全球第一個取得相對完整且最優惠待遇，代表美國將台灣視為重要的半導體戰略夥伴。

台灣掌握全球最關鍵的半導體技術，這正是美國發展AI與高科技最需要、也最難取代的能力。當雙方深度綁在一起，台灣的安全，自然成為美國必須守住的一部分。

在變動的局勢中，台灣需要的不是盲目的唱衰，而是善用這份「最優惠盟國待遇」，將這份產業能量轉化為戰略主導力，確保台灣在未來的科技主權中，立於不敗之地。

（作者為科技工作者）

