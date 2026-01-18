自由共和國》洪三雄／「不副署」，然後呢？(下)

行政院長於二〇二五年十二月十五日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣佈拒絕副署立法院三讀通過的《財劃法修正案》。（資料照）

洪三雄／一九七〇年台大法學院學生代表會主席

五、「不副署」，旨在阻擋不肖立委以惡法拖垮國家

自二〇二四年迄今，本屆藍、白立委企圖聯手通過諸多極具爭議性法案，略有：

一）《國家安全戰略法》把原屬總統與國安會的戰略主導權轉屬立法院，「架空」總統的國安指揮角色，顯然違反《國安法》的統帥體制，陰謀讓立法院成為「太上院」，以為中共侵台開路。

請繼續往下閱讀...

二）《離島自貿區與金馬執行協議》，親中立委私慾將離島劃歸中共的《新版一帶一路》，把離島變成中國「洗」資金與產地的跳板；金馬執法「應與中國協議」，簡直淪喪國家主權。

三）《新住民權益保障法》，欲將中國配偶取得台灣身分證的年限，從六年縮短為四年，為「中國」開後門洗人口。「假新住民之名，行使促統赤台之實」，加速中國籍人士歸化，以操縱台灣的選舉並影響我國國安。

因此，「不副署」正是阻擋惡法、拯救台灣的必要手段。

六、藍、白立委膽敢如此囂張，究竟誰在撐腰？

國人同胞應冷靜想想，二〇二四年立法院開議以來，藍、白立委還幹了多少「損台灣、利中共」的惡行：

一）《國會授權法》破壞我國五權分立的憲政體制。

二）凍結潛艦、警政預算，刪除打詐、外交和軍事預算，拚命折損台灣的國防、治安和外交能力。

三）廢年金改革，債留子孫；砍農業部預算，衝擊老人津貼；刪新安優貸，製造青年創業困境。

四）加速中配入籍台灣，本人及其大量來台依親家屬從未克盡義務卻樂享健保，加速健保破產。

五）刪除《退將唱中共國歌罰則》、拒絕譴責中共環台軍演，都在侮辱我國家尊嚴、聲援中共暴力。

六）恢復中天、刪NCC及公視預算，突破台灣傳媒監管、助長傾中統戰；提高罷免門檻，為不肖民意代表撐保護傘。

七）拒審行政院所提新台幣一．二五兆元《國防特別預算》及二〇二六年中央總預算，並六度封殺《國防特別條例》。

藍、白立委所為，根本就在瓦解政府、危害國安、迎合中共，一心想搞垮台灣這個國家，「立法院」根本已成「亂法院」！他們橫行霸道所恃何在？若非中共撐腰，豈敢如此嚣張？

七、結語

綜上所述，藍、白立委已經不只是中共「在台灣的愛（中）國勢力」。他們更已構築中共亂台、侵台的立法院平台，惡用台灣的民主、法治來腐蝕台灣的民主、法治。

我們需要的是中華民國正派的「立法院」，而不是中共遙控的「亂法院」。此乃嚴肅的國安問題，難道政府還視若無睹？因此，我們不禁要問：

「不副署」，然後呢？

面對為虎作倀、作亂台灣的藍、白立委，政府將何所為？（完）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法